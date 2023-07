La BBC suspende a un presentador que habría pagado a una menor por fotos explícitas

Por Jill Lawless

Londres, 9 de julio (AP) — La BBC informó el domingo que suspendió a un destacado presentador que habría pagado a un adolescente por fotos explícitas.

Mientras altos funcionarios británicos pidieron una rápida investigación, la trasmisora británica dijo que está trabajando para establecer los hechos de “un completo conjunto de circunstancias rápidas y complejas”.

La emisora nacional financiada con fondos públicos está bajo presión después de que el periódico The Sun informara que el presentador le dio a una persona joven 35 mil libras (45 mil dólares) desde el año 2020, cuando dicha persona tenía 17 años.

No se dio a conocer el nombre de ninguna de las dos personas involucradas. En medio de las especulaciones en las redes sociales sobre la identidad del presentador, varias personalidades de la BBC salieron a decir que ellos no eran.

Aunque la edad de consentimiento sexual en Gran Bretaña es 16 años, es un delito hacer o poseer imágenes indecentes de cualquier persona menor de 18 años.

The Sun dijo que la madre del joven se quejó ante la BBC en mayo. Se desconoce qué acción tomó la emisora.

Whilst the Sun goes on the attack against a BBC presenter over whatever occurred with a 17 year old – it appears that they have rather short memories despite having the same owner#ToriesOut367 #GeneralElectionNow #Sunackered #SunakOut257 pic.twitter.com/VsjCX2IS95

— dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) July 9, 2023