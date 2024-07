Yeritza vivió 2 intentos de feminicidio. A su agresor, condenado, un amparo lo liberó

El Poder Judicial de la Federación anuló la sentencia condenatoria y el juicio contra Carlos Enrique “N” por intento de feminicidio que cometió contra Yaritza Bautista en la Ciudad de México; “se describen como entes autónomos, independientes y justo bajo esta bandera es con la que operan con impunidad y arbitrariedad en cada una de sus resoluciones, porque en mi caso no es un caso aislado”, señaló la víctima.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que forma parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación, anuló la sentencia condenatoria y la etapa de juicio oral contra Carlos Enrique “N”, agresor de Yeritza Bautista, víctima de intento de feminicidio en la Ciudad de México (CdMx).

En medio del debate y los foros que se realizan sobre la reforma del Poder Judicial federal, que tiene como punto nodal la elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo de la ciudadanía, ¿cómo impacta el funcionamiento de esta estructura a las personas víctimas y usuarias del sistema de justicia?

Una historia es la de Yeritza, jóven víctima de dos intentos de feminicidio por parte de Carlos Enrique “N”, su expareja y quien ya había sido sentenciado a 11 años y 8 meses en prisión por un juez del Reclusorio Oriente.

La determinación de este juez de primera instancia cambió luego de que el hombre sentenciado presentó un amparo ante el Octavo Tribunal. Fue la ponencia de la Magistrada Silvia Estrever Escamilla la que propuso otorgar el amparo a Carlos Enrique, dejar sin efectos la condena en su contra y reponer el juicio, el cual se prevé comience entre agosto y septiembre de 2024, a más de 4 años de los intentos de feminicidio contra Yeritza, es decir dejando de lado la justicia expedita.

“La sentencia que recibió fue la mínima y honestamente ya por cansancio físico, emocional y económico, mi familia y yo estábamos completamente agotados, no interpusimos ninguna apelación para que se le aumentará la sentencia, la dejamos así y ya sólo teníamos que esperar la sentencia en firme, el documento que dice que la condena es inamovible, irrevocable aunque para eso pueden pasar hasta ocho años”, comentó Yeritza Bautista en entrevista con SinEmbargo.

En el sistema de justicia mexicano, tanto las personas sentenciadas como las personas víctimas tienen derecho a apelar las decisiones de los jueces pero son procesos que tardan meses e incluso años. Yeritza no pensó que alguno de los recursos presentados por su agresor fuera aceptado, por lo que estaba a la espera de la sentencia firme, sin embargo, la notificación que recibió, en mayo de 2024, fue que el Poder Judicial otorgaba un amparo a Carlos Enrique “N”.

“Fue una lamentable sorpresa no solo para mí, sino para mi familia, para mis seres queridos y para mis compañeras sobrevivientes porque para nosotras es un camino muy complejo, un camino casi inexistente hacia la justicia y ver materializada una sentencia entre nosotras significaba un poco de luz. No sólo trajo tristeza, miedo, hartazgo, cansancio, coraje, también mucha desolación y un sentimiento de vacío, y mientras los magistrados resuelven bajo la bandera de independientes pero es ésta con la que operan impunemente porque mi caso no es aislado”.

El delito de intento de feminicidio contra Yeritza ya fue acreditado en dos ocasiones pues antes de la sentencia condenatoria en su contra, obtenida en septiembre de 2022, la defensa del agresor logró un amparo para reponer el proceso. Entonces, dos jueces distintos fueron quienes lo vincularon a proceso: “dos jueces diferentes analizaron la carpeta, el trabajo ya estaba hecho, el delito ya estaba acreditado y en consecuencia, se logró la sentencia pero ahora el Poder Judicial delega responsabilidades y regresa la bolita a los jueces”.

EN 10 MINUTOS, EL TRIBUNAL TIRÓ AÑOS DE LUCHA

Yeritza Bautista relató que el primer intento de feminicidio en su contra ocurrió el 2 de febrero de 2020, durante un viaje de fin de semana que realizó junto a Carlos Enrique y la familia de éste a Oaxtepec, Morelos: “en la casa que rentamos, ya después de cenar, me golpeó de tal manera que me tiró cinco piezas dentales, necesité una reconstrucción de mi mandíbula, la rodilla izquierda quedó muy dañada”.

El segundo intento de feminicidio fue ya en la Ciudad de México, el 22 de marzo del 2020. Fue un intento de estrangulamiento que por la presencia de ambas familias no culminó y el hombre fue detenido en flagrancia. Luego de más de 2 años de proceso, en septiembre de 2022 fue que llegó la condena: “se logró una de las pocas sentencias por el delito de feminicidio en grado tentativa en la modalidad de estrangulamiento porque esto es muy complejo de demostrar ante un juez, no hubo una arma blanca o un arma de fuego de por medio, demeritando y desacreditando que tu cuerpo, tus manos son un arma y pueden ser usados para privar de la vida a una persona”.

La joven señala que, para ella, el sistema está diseñado para cansar a las víctimas pues aunque las leyes protegen todos los derechos, “son inaplicables y si eso lo llevamos ante un ente autónomo como el Poder Judicial en donde nadie verifica, nadie monitorea, pasa lo que a mi”. La sesión donde el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito decidió sobre el amparo del agresor, la lucha de años de Yeritza, es pública y lo que se observa es a los tres magistrados –Jorge Isaac Lagunes Leano, Enrique Martínez Guzmán y Silvia Estrever Escamilla–, otorgar el amparo sin leer la carpeta, el delito, las circunstancias bajo las cuales se le sentenció.

“Yo te puedo decir que la resolución del amparo duró 5 o 10 minutos a lo mucho, es increíble la forma tan sugestiva, tan arbitraria y tan inhumana, bajo la cual llevan a cabo estas resoluciones. Y en cuestión de minutos se tiró a la basura el esfuerzo y el trabajo de más de 4 años de lucha por justicia”.

En medio de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Yeritza cree que sin duda es necesaria una reestructuración total del PJF y que exista autocrítica y autoevaluación del trabajo que han realizado para dimensionar el daño que le causan a las víctimas, la revictimización a la que son sometidas y lo complejo que es enfrentar un juicio. “No solamente es un espacio del sistema donde te pueden revictimizar, son muchos. Y bueno, la exigencia sigue siendo la misma desde el día uno aunque claro que el cansancio te alcanza y me llego a preguntar si todo esto valdrá la pena en algún momento”.

Las exigencias también son hacia el sistema, que las leyes se cumplan tal y como están escritas y que todos los niveles de gobierno, así como los Poderes de la Unión, reconozcan que México enfrenta un gran problema de la violencia contra las mujeres y que está rebasado en muchos sentidos: “yo no sé si la justicia será posible en mi caso, estoy totalmente en la incredulidad, lo que sí sé es que es posible una mejor vida, una vida en paz, una vida libre y sin miedo porque puede haber allá afuera compañeras que no saben si enfrentar un juicio, que estén en duda y es importante que sepan que esa decisión es únicamente de ellas, que no le deben nada a nadie”.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.