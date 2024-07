El Presidente revelará testamento político antes de irse; no quiere su nombre en nada

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su testamento político señalará que tampoco quiere que su nombre sea utilizado para organizaciones políticas.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que hará público su testamento político antes de que acabe su sexenio, y adelantó que no quiere que se ocupe su nombre para calles, escuelas o monumentos.

Desde Palacio Nacional, el Presidente comentó que desea dejar constancia de que no le gustarían estatuas ni monumentos de él, ya que, según dijo, las personas les ponen apodo y no se respetan.

“Acerca del testamento [político] quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuelas, nada de monumentos, estatuas”, señaló.

“Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a [Miguel] Hidalgo, se respeta a [Benito] Juárez, se respeta a [Francisco] Villa, a [Emiliano] Zapata, al General Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta. Se pone un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo. Lo más común que he escuchado es que le llaman ‘mono’ a la estatua”, indicó.

Además, López Obrador sostuvo que en su testamento político incluirá que tampoco quiere que su nombre sea utilizado para organizaciones políticas, pues reiteró que una vez que termine su mandato se retirará de la vida pública.

“Nada de eso y también lo otro, asociaciones, ‘el obradorismo’. Nada. No quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, declaró.

El pasado 26 de junio, el Jefe del Ejecutivo federal había compartido que los primeros tres años trabajará en un libro sobre la sociedad y la vida en la época prehispánica. Para su trabajo, precisó, comenzará con la cultura Olmeca, seguirá con la maya, y por último, con la azteca.

Además, el 25 de junio estimó que cobrará una pensión de aproximadamente entre 25 y 30 mil pesos mensuales por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras haber trabajado cinco años en el entonces Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982; luego, en el Instituto Nacional del Consumidor, otros cinco años; más tarde, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 2000 al 2005; y ahora como Presidente desde 2018; por lo que juntaría 20 años como funcionario.

El Presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, que borrará sus redes sociales, y que se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

AMLO dejará de ser militante de Morena tras dejar la Presidencia "Me voy a jubilar y voy a pedir mi licencia": @lopezobrador_. pic.twitter.com/zZB9SpdcyF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 3, 2024

AMLO se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá pasar la Banda Presidencial el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum.