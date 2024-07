López Obrador critica machismo en ataques a titular de SSPC; presume su trayectoria

El pasado 4 de julio, Claudia Sheinbaum Pardo presentó la tercera tanda de quienes la acompañarán en su Gabinete a partir del 1 de octubre próximo, en la cual nombró a Rosa Icela Rodríguez como titular de la Secretaría de Gobernación, lo que desató los comentarios por parte del periodista.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de los ataques que recibió por parte del periodista Enrique Hernández Alcázar, de W Radio, tras darse a conocer su nombramiento como próxima Secretaria de Gobernación.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló la falta de sensibilidad y de conocimiento de Hernández Alcázar, aunque pidió a los dueños de W Radio que no lo censuren ni despidan, ya que, consideró, luego le echan la culpa.

“Hay una falta de sensibilidad y de conocimiento sobre el oficio noble del periodismo. Muchos escriben, que conducen noticieros de televisión, radio, son muy limitados, con todo respeto. Entonces yo creo que los dueños de los medios deberían de buscar que se prepararan porque hay cosas que son ofensivas, pero ellos piensan que no. Todo este machismo es sinónimo de atraso”, dijo.

“No puede ser que en la W [Radio], pero tampoco es para que los censuren. Ya no quiero hablar mal de algunos medios porque no los vayan a quitar, me echan a mí la culpa de todo. Que no lo vayan a quitar, le pido a los dueños de la W [Radio]. Los dueños de la W [Radio] son los dueños de El País, de España. Francisco González es mi amigo”, añadió.

Además, mencionó que se enteró de lo escrito por el periodista de W Radio en sus redes sociales porque fue de “mal gusto”, pero señaló que más allá de eso, era un calumnia que Rosa Icela Rodríguez fuera nombrada como Secretaria de Gobernación para el próximo sexenio por haber cuidado a los hijos del Presidente.

“Yo me enteré de eso porque es una manifestación de mal gusto, no sólo de mal gusto, es una gran mentira. Si fuese un asunto cierto, aunque fuese de mal gusto, aquí son las dos cosas: es una calumnia, y además, de mal gusto. Dicen que Rosa Icela cuidó a mis niños. Yo conocí a Rosa Icela cuando ella era reportera de La Afición, y luego de La Jornada. Nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición en el 89. […] Pasó el tiempo y la invité al Gobierno de la ciudad en el 2000. ¿Entonces cuándo fuiste niñera?”, cuestionó.

"Es una manifestación de mal gusto, es una gran mentira" Dijo @lopezobrador_ luego de que circuló en redes sociales que @rosaicela_ será secretaria de la @SEGOB_mx por haber cuidado a los hijos de AMLO. pic.twitter.com/vZhBPvo0nK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 9, 2024

“¿Qué pienso de Rosa Icela? Desde hace 24 años nos conocemos. Es una mujer excepcional, extraordinaria, con principios, con ideales, que viene de abajo. Hija de una maestra. Nació en Xilitla, San Luis Potosí. Trabajadora, responsable. A mí me ha ayudado muchísimo. Me ayudó en el Gobierno de la Ciudad, y ahora mucho, mucho, le tengo toda la confianza. Celebro que ella vaya a ser la Secretaria de Gobernación. ¿Qué más puedo decir?”, agregó.

Por su parte, la actual Secretaria de Seguridad no quiso comentar nada sobre las declaraciones de Hernández Alcázar, pero mandó un saludo a las mujeres que trabajan en el cuidado de las infancias, pues señaló que no es desdoro.

“Saludar a las niñeras. No es en desdoro”, comentó.

🚨 Generó mucho hate el hilo que publiqué ayer aquí. Desde anoche le envié todos mis respetos a la secretaria de Seguridad, @rosaicela_, su equipo me buscó anoche mismo. Le ofrezco esa misma disculpa también en esta red social. Quizá fue mi error no contextualizar, tal vez tuve… — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) July 5, 2024

Por su parte, el periodista borró la publicación en la que expresó los ataques, y pidió disculpas a la próxima Secretaria de Gobernación, ya que “quizá” fue un error no contextualizar sus palabras, y reconoció que incurrió en una “falta total de perspectiva de género”.

“Generó mucho hate el hilo que publiqué ayer [4 de julio] aquí. Desde anoche [4 de julio] le envié todos mis respetos a la Secretaria de Seguridad, @rosaicela_, su equipo me buscó anoche mismo. Le ofrezco esa misma disculpa también en esta red social. Quizá fue mi error no contextualizar, tal vez tuve muy mal timing y, sin duda, incurrí en una falta total de perspectiva de género. Asumo la falta, el error y borro dicho hilo para que no se siga reproduciendo”, escribió.

El pasado 4 de julio, Claudia Sheinbaum Pardo presentó la tercera tanda de quienes la acompañarán en su Gabinete a partir del 1 de octubre próximo. La virtual Presidenta electa nombró a Rosa Icela Rodríguez como titular de la Secretaría de Gobernación; a Mario Delgado Carrillo al frente de la Secretaría de Educación Pública; a Ariadna Montiel, quien se quedará en la Secretaría de Bienestar; y a Omar García Harfuch como el próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.