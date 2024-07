El caso Ayotzinapa y la descentralización, únicos compromisos pendientes: Presidente

El Presidente López Obrador reconoció que Ayotzinapa es uno de los pendientes que no ha podido cumplir, pero destacó que ya entregó un informe del caso a los padres y madres de los normalistas desaparecidos.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Al hablar sobre la transición de su Gobierno con el de Claudia Sheinbaum Pardo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que ha cumplido con casi todos sus compromisos, con la excepción de la descentralización del Gobierno federal y resolver el caso Ayotzinapa, el cual cumple el próximo 26 de septiembre una década de haber iniciado.

“Ya van a quedar los fondos para todas las obras, pero vamos a hacer una revisión. Quiero recordar qué ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle [a Sheinbaum] que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya ofrecido y que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso”, comentó desde Palacio Nacional.

Aunque reconoció que el caso Ayotzinapa ha sido un pendiente de su Administración, el mandatario también destacó que ha realizado cien acciones más que no había prometido. “Ofrecí 100 compromisos. Hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Pero hemos hecho 100 cosas más que a las que no me comprometí y las hicimos”, afirmó.

El Presidente López Obrador dará su último Informe de Gobierno el próximo primero de septiembre. “Voy a hacer un informe muy peculiar. De numeralia. Sin preámbulos, sin justificar, un renglón, cuando mucho, por acción: ‘Construimos mil 554 kilómetros del Tren Maya’ o ‘construimos dos mil 500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros, incluyendo al Tren Maya, el Tren Interoceánico'”, adelantó.

El mandatario también dejó entrever que en dicho informe se notará el contraste entre los sexenios pasados y su Administración. Por ejemplo, constató que en seis años se construyeron 120 mil hectáreas de riego, mientras que durante gobiernos anteriores apenas se construían 20 mil. O en materia económica: “En 54 años no se fortalecía el peso, o dicho de otra manera, en 54 años siempre se devaluaba el peso; ahora se ha fortalecido y es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar”, ejemplificó López Obrador.

Sobre Ayotzinapa, el Presidente informó que ya le entregó a los padres de los normalistas un informe que escribió acerca de las investigaciones. “Ya se envió ayer el informe, es un primer reporte. Todavía falta cuando menos uno o dos más para los padres. Quiero que primero ellos conozcan lo que les estoy informando, ya después vemos”, dijo en respuesta a si ese documento será público.

El 29 de julio, el Jefe del Ejecutivo federal sostendrá una reunión con la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, y las familias de los estudiantes desaparecidos para asegurar la continuidad de las investigaciones.

Desde inicios del año, las madres y padres de los normalistas comenzaron a exigir con más insistencia 800 folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI), documentos que contendrían información del traslado de 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes, pues son transcripciones de una intervención telefónica que el Ejército hizo aquel 26 de septiembre de 2014.

El pasado 6 de junio, la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a las familias 15 de esos folios y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones intervenidas. Sin embargo, el resto de documentos siguen sin ser entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En la reunión más reciente, el pasado 3 de julio, la representación legal de las víctimas destacó que, en líneas generales, la investigación sigue sin presentar avances.