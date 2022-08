Iberdrola construirá planta de hidrógeno verde en puerto de Inglaterra por 170 mde

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS).- Iberdrola construirá en el puerto de Felixtowe, Inglaterra, una gran planta de hidrógeno verde, con una inversión de 150 millones de libras (170 millones de euros), según ha informado este martes en un comunicado.

La compañía ha incidido en que la localización contribuirá a la descarbonización del mayor puerto de mercancías del Reino Unido. La instalación, que entrará en funcionamiento en 2026, tendrá, en una primera fase, capacidad para producir 14 mil toneladas anuales de hidrógeno renovable, que podrán duplicarse en el futuro.

La planta suministrará hidrógeno a los vehículos y la maquinaria utilizados por el puerto y será capaz de alimentar hasta mil 300 camiones de hidrógeno verde. También se utilizará para alimentar con combustible no contaminante a los trenes que transporten las mercancías hacia el puerto.

Alongside Hutchison Ports, we are exploring opportunities for a large-scale #greenhydrogen hub at the Port of Felixstowe

Renewable electricity & green hydrogen can now start to help to #decarbonise road, rail & shipping

🚃🚢🚗 #netzero https://t.co/LtNk2NIzqw

— ScottishPower (@ScottishPower) August 9, 2022