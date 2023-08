Mancera y Silvano protestan por la opacidad con la que el comité decidió quién sigue

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Miguel Ángel Mancera Espinosa, Francisco Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles y Jorge Luis Preciado Rodríguez, quienes buscaban representar al Frente Amplio por México y hoy están fuera de la contienda presidencial, manifestaron sus inconformidades respecto a la decisión que tomó este miércoles el comité organizador del proceso de elección del candidato de oposición que estará en la boleta electoral de 2024.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA

El exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que más allá de su inconformidad ante cualquiera que sea el resultado, la decisión que se tomó desde alguna “esfera del poder” tendrá consecuencias para el proyecto que representan.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario capitalino que aspiraba a ser el Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, lamentó no haber clasificado a la segunda ronda.

El legislador acusó que a quince minutos de la hora acordada, el comité organizador del Frente Amplio por México, anunció a los precandidatos que seguirán en el proceso electoral.

FRANCISCO CABEZA DE VACA

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por corrupción, tampoco seguirá compitiendo por representar a la alianza del PAN-PRI-PRD en la elección presidencial de 2024.

En un video compartido en sus redes sociales, el exmandatario tamaulipeco rechazó estar de acuerdo con lo decidido esta tarde por la alianza opositora, después de que anunciara el nombre de los que serán excluidos para la siguiente ronda.

Antes, agradeció a la ciudadanía y a los voluntarios que lo apoyaron para lograr las 195 mil firmas reunidas en el país y el extranjero.

“Sigo motivado para continuar trabajando en la construcción de un México democrático, libre y seguro. Seguimos unidos en la batalla, de la mano de la ciudadanía y con el Frente Amplio por México”, manifestó el panista.

Sin embargo, aseguró que más allá de todo, lo establecido por el comité lo “alienta” y “motiva” a seguir trabajando en la construcción de un México democrático libre y seguro.

SILVANO AUREOLES

Otro de los aspirantes del bloque opositor que no logró clasificar fue el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien dijo que aunque “respeta” la decisión del Comité Organizaor, “no la comparte”.

En un mensaje grabado para sus redes sociales, el exmandatario michoacano adelantó que acudirá a a las instancias necesarias ante la “injusta” decisión que se tomó para la construcción del Frente Amplio por México.

Por lo anterior, hizo un llamado para participar en una asamblea el próximo 11 de agosto en el municipio de Maravatio de Ocampo, en Michoacán, para analizar las acciones a tomar.

JORGE LUIS PRECIADO

Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien esta semana renunció a sus 29 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), acusó ayer que la empresa encargada de recolectar las firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México desapareció miles de respaldos suyos, por lo cual acusó que la el proceso interno de la oposición es fraudulento y por lo mismo lo impugnará en tribunales.

“Es clarísimo que la plataforma es absolutamente manipulable y está diseñada para que haga la voluntad de Marko (Cortés) y haga la voluntad de Alito (Alejandro Moreno Cárdenas), entonces no se puede seguir en un proceso que es absolutamente fraudulento. No tengo nada en contra de los precandidatos, lo que estoy diciendo es que el proceso en si está totalmente manipulado, es una farsa, una simulación a la que no me voy a prestar”, declaró Preciado Rodríguez a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.