El feminicidio de dos venezolanas en la CdMx destapa una cloaca de esclavitud sexual

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El asesinato de dos mujeres venezolanas en la zona de Topilejo, en la Ciudad de México, ha llevado a las autoridades a relacionar el caso con una red de trata de personas, un delito que de acuerdo con distintos informes afecta a poblaciones vulnerables, sobre todo si se trata de mujeres migrantes.

Fue el pasado 30 de julio cuando fueron localizados los cuerpos de Susej y Stephanie, de 19 y 21 años de edad, respectivamente. Los restos fueron hallados en un paraje de la colonia San Miguel Topilejo,en las Alcaldía Tlalpan. Según los primeros reportes, ambas víctimas tenían aproximadamente seis meses residiendo en la capital mexicana.

En entrevista con SinEmbargo, el Dr. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, destacó que la explotación sexual es una de las modalidades más frecuentes en el delito de trata de personas. “En el caso concreto de las modalidades de trata de personas, sí destaca la explotación sexual y destaca la explotación a las mujeres”, dijo.

Fue el 6 de agosto, cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer que “derivado de los trabajos de investigación” se pudo establecer como línea de investigación para el doble homicidio que las mujeres fueron víctimas de una red de trata de personas, la cual estaría encabezada por sujetos de origen sudamericano.

“La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas trabaja en colaboración con la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio para agotar todas las líneas de investigación existentes”,destacó la dependencia capitalina a través de un comunidad publicado el pasado 6 de agosto.

Añadió que estos trabajos de investigación también permitieron conocer la identidad de las dos jóvenes, quienes cuentan con nacionalidad venezolana, de quienes, enfatizó, no cuentan con datos que las puedan relacionar en delito alguno, aunque, reconocieron, que aún no conocen el motivo del doble feminicidio, pero adelantaron que podría ser un caso de trata de personas.

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021, del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, se registraron tres mil 896 víctimas de delitos relacionados a la trata de personas, de las que dos mil 934 fueron mujeres y 798 hombres, según información de Procuradurías, Fiscalías Estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los estados de Chihuahua, que reportó 963 víctimas; la Ciudad de México, que reportó 898 víctimas; y el Estado de México, que reportó 338 víctimas, fueron las entidades que más casos de trata de personas registraron, ya que concentran el 66 por ciento del total de las víctimas.

En tanto, los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz reportaron cifras de entre 20 a 39 víctimas, respectivamente, equivalente al 7 por ciento del total de víctimas. Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro y Sinaloa identificaron menos de 20 víctimas de trata, en ese periodo, lo que equivale al 2 por ciento de las víctimas totales.

Mientras que las entidades de Baja California Sur, Morelos y Yucatán no proporcionaron información, destacó el informe de la CNDH, en el cual se destacó que del total de mujeres identificadas como víctimas de trata, mil 045 eran menores de 18 años y del total de los hombres que fueron víctima de ese delito, 505 eran menores de edad.

En este sentido, el doctor Guerrero Chiprés recordó que “México es un país de tránsito y de origen de trata de personas, especialemente las grandes ciudades, por aquí transitan cuando menos el 70 por ciento de las personas que están siendo sujetas a algún proceso de reclutamiento o ya de trata de personas”.

Respecto a la nacionalidad de las víctimas, el informe de la CNDH señaló que sólo se logró conocer el origen del 77 por ciento del total de víctimas reportadas, “de las cuales el 93 por ciento son mexicanas y el 7 por ciento tienen otra nacionalidad”. De estas víctimas extranjeras el 86 por ciento son mujeres y el 14 por ciento son hombres

No obstante, autoridades de tres entidades reportaron porcentajes de víctimas extranjeras mayores respecto al que hubo a nivel nacional. Estos estados son: Chiapas con el 11 por ciento de víctimas de trata de origen extranjero; Nuevo León, con el 10 por ciento; y Quintana Roo, con el 10 por ciento.

Las autoridades también identificaron que las víctimas de trata de origen extranjero, provienen, el 98 por ciento del continente americano y el 2 por ciento de Europa, específicamente de “18 países distintos: Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Rusia, Ucrania y Venezuela”.

Mientras que el 53 por ciento de las víctimas nacionales son originarias de Chiapas, Chihuahua y Nuevo León; mientras que el 2 por ciento de las víctimas fueron identificadas como provenientes de los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro y Yucatán.

El Cuarto Reporte Anual 2023-2024, “Un Modelo Único contra la Trata”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, evidenció una relación “entre las redes de Trata de Personas y las dedicadas al tráfico de migrantes, que captan víctimas para trabajos forzados y otros delitos, como el secuestro o la extorsión”.

El documento detalló que a través de la Línea y Chat Nacional Contra la Trata de Personas (LNCTP), el Consejo Ciudadano ha brindado apoyo a 12 mil 593 personas, desde 2019 a la fecha, siendo el año 2022 cuando más casos se reportaron a esa plataforma, con dos mil 555. Mientras que en el 2023, se apoyó a dos mil 219, y de enero a junio de este 2024 a mil 346.

Asimismo, se indicó que del 2023 y hasta junio de 2024, se logró identificar al trabajo forzado como la modalidad más recurrente entre las víctimas de trata de personas. Le siguen la prostitución ajena, entre otras formas de explotación sexual, especificamente en Estados Unidos, Canadá y Colombia.

“Los tratantes emplean falsas ofertas de trabajo en el extranjero o fuera de las ciudades de origen de las víctimas, en centros comerciales, tiendas de conveniencia, en el campo y hasta en talleres mecánicos”, se subrayó en el informe, que puntualizó que el 58.8 por ciento de los reportes que se recibieron del extranjero fueron provenientes de Estado Unidos.

Mientras que en los países europeos, como Albania, Chipre, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, es la modalidad más recurrente del delito de trata. Ese fue el caso de una mujer colombiana que viajó a Grecia por una oferta de trabajo, pero fue explotada sexualmente luego de que los tratantes la despojaron de sus documentos y su dinero.

Detalló que del total de víctimas reconocidas en los reportes, el 22 por ciento es de procedencia extranjera. El 21 por ciento de Guatemala; 17 por ciento de Colombia y Guatemala, respectivamente; el 15 por ciento es originario de Estados Unidos, lo mismo que El Salvador; el 4 por ciento de la India; el 3 por ciento de Cuba; y de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Somalia proviene el 1 por ciento, respectivamente.

“Identificamos una ruta de Trata que comienza en Chile, atraviesa por Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, para llegar al sur de Canadá, se destacó en el informe, en el que señala que en el caso de México, de enero 2023 a junio 2024, se recibieron reportes de las 32 entidades federativas.

“Del total de reportes de los cuales se conoce la ciudad de procedencia, el 66 por ciento provienen de estados del interior de la República, 27 por ciento de la Ciudad de México y el resto del extranjero”, se añadió en el documento, en el que se destacó que existe una “alianzas con más de 60 organismos nacionales e internacionales”, lo que ha permitido conocer dichos datos.

Respecto a México, la Ciudad de México concentra la mayoría de reportes correspondientes a víctimas de otros estados. Mientras que la mitad de los casos se concentra en otros Estados, como el de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León. La mitad de las interacciones provenientes del interior del país se concentran en el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Guanajuato”, se indicó.

Además, se subrayó que a pesar de que Tlaxcala es considerado un estado que sirve como punto de operación de redes de trata de personas a nievl internacional, “no registra carpetas de investigación desde junio de 2022”, aunque en la LNCTP han tenido lugar 30 reportes, lo que podría ser indicio de las complicaciones que tienen las víctimas para denuncia y de un “posible subregistro”.

“Las personas más vulnerables son mujeres, niñas, niños y adolescentes, en más de la mitad de los casos víctimas de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual”, reitera el informe, modalidades de trata que se concentan en Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Baja California, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Morelos, Querétaro.

Así como en en los estado de Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco, acuerdo con las atenciones que se brindaron entre enero de 2023 y junio de 2024 en la LNCTP.

Durante el 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 729 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de trata de personas en México, mientras que en lo que de enero a junio de este 2024, se han iniciado 305 averiguaciones previas en todo el territorio nacional.

Respecto a las entidades en donde se iniciaron más carpetas de investigación por el delito de trata de personas durante 2023, fueron: el estado de México, con 184; la Ciudad de México con 153; Quintana Roo con 87; en Puebla se abrieron 71 averiguaciones por el delito de trata; en Baja California se iniciaron 57; en Chihuahua 27; e Zacatecas se iniciaron 23; y en Nuevo León, 22.

En tanto de enero a junio de este 2024, las entidades que registraron el mayor número de averiguaciones previas por el delito de trata de personas son: Quintana Roo, con 62 carpetas iniciadas; Estado de México, con 54; la Ciudad de México con 49; Puebla con 27; Chihuahua con 19; y Zacatecas con 21 carpetas iniciadas.

No obstante, pese a estas cifras, y que el doctor Guerrero Chipés aseguró que en la Ciudad de México se han implementado acciones conjuntas para combatir este delito, mismas que han dado resultados favorables, en el país hay una cifra negra de víctimas de trata, ya que sólo se llega a conocer uno de 20 casos.

“Se conoce uno de cada 20 casos de trata de personas en todo el mundo y eso incluye a nuestro país, en todos lados hay un un subregistro”, dijo el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Además, comentó que en entidades donde se registran los índices más altos de trata de personas también están involucrados factores que tienen que ver con el trabajo deficientes de las autoridades y de las dependencias que están a cargo de la investigación de estos casos, con excepción de la capital mexicana, aseguró, ya que resaltó que ahí sí existe una estrategia bien definida para combatir el delito.

“No hay investigación policial, no hay organismos apropiadamente capacitados, no hay interés o no hay suficiente capacidad institucional para que el sistema de procuración de justicia sea eficaz en diversos estados nacionales y en diversas entidades, no es el caso de la Ciudad de México, porque aquí hay un número de detenciones que es récord a nivel nacional”, aseveró.

“La población migrante que está más desfavorecida, que es más vulnerable, es explotada por los delincuentes por dos grandes vías: uno es el cobro enorme por supuestamente trasladarlos en un lugar en un país hasta otro lugar en Estados Unidos, ahí es una forma de explotación”, dijo.

“Y la otra es hacerlas víctimas de cualquiera de las modalidades de trata de personas o incluirla, es un tercer elemento, incluirlas en algún espacio, en alguna parte del proceso de la comisión de un delito, eso es lo que hacen los delincuentes con algunos migrantes”, concluyó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

