Edomex, CdMx y AGS, las tres entidades con mayores tasas de violencia en 2021: Inegi

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reveló también que la “cifra negra” de delitos se mantuvo por encima del 93 por ciento a nivel nacional; las fuerzas armadas y la Guardia Nacional fueron las mejor evaluadas en confianza y son vistas como las menos corruptas.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– La tasa de víctimas de algún delito a nivel nacional durante 2021 creció un 2.9 por ciento con respecto a 2020, con el Estado de México, la Ciudad de México y Aguascalientes como las entidades con mayor prevalencia, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En 2021, a nivel nacional, se estima en 22.1 millones el número de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 24 207 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifras estadísticamente superiores a las estimadas en 2020”, señaló en su reporte el Inegi.

La tasa pasó de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes a una de 24 mil 207 víctimas por cada 100 mil habitantes, un aumento del 2.9 por ciento de un año al otro. Es el primer aumento desde 2017, ya que, sobre todo en 2018 y también en 2019 y 2002, la tasa había caído.

Si en 2020 se acumularon en total 21.2 millones de víctimas, en 2021 se registraron 22.1 millones de ellas, indicó el ENVIPE.

Desglosado por sexos, la tasa de víctimas de delitos en hombres fue de 25 mil 253 por cada 100 mil personas, un cambio que no es significativo estadísticamente respecto a 2020. En cambio, la tasa de víctimas del delito en 2021 para mujeres fue de 23 mil 309 por cada 100 mil, un crecimiento del 5.3 por ciento con respecto al año anterior.

Pero si la tasa nacional fue de 24.2, hubo nueve entidades que estuvieron por encima de la media. El Estado de México fue el que mayor tasa de víctimas de delitos presentó para 2021, con una tasa del 38.3, seguida de la capital mexicana, que tuvo una prevalencia de 32.1 y Aguascalientes, con un índice de 27.3.

Michoacán, con una tasa del 14.1, fue la entidad con la tasa más baja del país, seguido de Oaxaca (15.0) y Chiapas (15.2).

INCIDENCIA DEL DELITO SE MANTIENE

Por otra parte, la incidencia delictiva en 2021 fue de 30 mil 786 delitos por cada 100 mil habitantes, apenas por encima de las de 30 mil 601 del año anterior, una variación del 0.6 por ciento. De acuerdo con el Inegi: “pruebas de hipótesis demuestran que, estadísticamente no tuvo un cambio significativo respecto del año anterior”.

Si la tasa nacional de delitos fue de 30.8, fueron 10 entidades las que estuvieron por encima de la media del país. La más alta se registró en el Estado de México, donde el índice de delitos fue del 45.5 y le siguió la CdMx, con 45.3. Puebla, con 36.2, fue el tercero más alto.

En cambio, Chiapas (16.4), Durango (17.4) y Michoacán (18.1) fueron los que registraron las tasas más bajas del país.

En 2020, se cometieron 27.6 millones de delitos y en 2021 fueron 28.1 millones, detalló el ENVIPE. Por lo tanto, durante 2021, se cometieron 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas. Esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima (el mismo que en 2020).

Desglosando por sexos, la incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos, concluyó el Inegi. Sin embargo, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 10 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres.

Durante 2021, el ENVIPE estimó un total de 24.9 millones de delitos asociados al Dominio urbano. Esto representa una tasa de 35 mil 240 delitos por cada 100 mil habitantes. Mientras que en el Dominio rural se estima un total de 3.2 millones de delitos, con una tasa de 15 mil 581 delitos por cada 100 mil habitantes.

Los delitos más frecuentes durante el año pasado fueron extorsión y fraude. En 12 entidades, respectivamente, cada delito fue el más mencionado. Le siguió el robo o asalto en la calle o en el transporte público, que se mencionó en primer lugar en otros cinco estados.

De los 28.1 millones de delitos estimados para 2021, la víctima estuvo presente en 55.4 por ciento de los casos, lo que representa en términos absolutos 15.6 millones, detalló la encuesta.

“CIFRA NEGRA” DE DELITOS SIGUE ALTA

La ENVIPE estimó que, a nivel nacional, la cifra negra de delitos corresponde al 93.2 por ciento de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2021. Hubo una caída –estadísticamente no significativa– del 0.1 por ciento con respecto a 2020.

Y es que en 2021 se denunció apenas el 10.1 por ciento de los delitos. De ellos, el Ministerio Público o la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 67.3 por ciento de los casos. Durante el año pasado, se denunció e inició una carpeta de investigación en 6.8 por ciento del total de delitos.

Hubo además 14 entidades que reportaron su cifra negra por encima de la media. El más alto fue Sinaloa, con 96.7 por ciento de delitos sin denuncia o sin carpeta de investigación, seguido de San Luis Potosí, con 96.3 por ciento, y Guerrero, con 96.2 por ciento.

De las 32 entidades y la capital, apenas una entidad tuvo una cifra negra por debajo del 90 por ciento: Aguascalientes, que registró el 89.5 por ciento.

Pero, además de la cifra negra, la ENVIPE detalló que, del total de carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público o Fiscalía estatal, en 50.8 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación.

Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 33.5 por ciento y desconfianza en la autoridad con 14.8 por ciento, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad.

¿CUÁNTO CUESTA LA INSEGURIDAD EN MÉXICO?

La ENVIPE también reveló que en 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 278.9 mil millones de pesos, es decir, 1.55 por ciento del PIB.

Esto, indicó el Inegi, equivale a un promedio de siete mil 147 millones de pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Sin embargo, con respecto a 2020, hubo una reducción, pues en ese año los costos de la inseguridad fueron de 298 mil millones de pesos, un 1.85 por ciento del PIB.

Además, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 104 mil 600 millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 174 mil 400 millones de pesos restantes.

En 2021, precisó el Inegi, las pérdidas económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito representaron 59.2 por ciento de los costos totales del delito. Por su parte, las medidas preventivas representaron 37.5 por ciento del costo total.

INSEGURIDAD, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

La ENVIPE informó que la principal preocupación de la población adulta del país es la inseguridad. Entrevistados entre marzo y abril de 2022, un 61.2 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido del aumento de precios con 39.6 por ciento y el desempleo con 32.1 por ciento.

En 29 entidades, la inseguridad fue la más mencionada, por apenas dos entidades donde el aumento de precios fue la primera preocupación. Chiapas mencionó la salud como su principal preocupación.

La preocupación por la inseguridad creció un 2.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021. El aumento de precios, debido a la inflación de los últimos meses, creció 10.6 puntos porcentuales de 2021 a 2022.

Entre las entidades cuyos ciudadanos perciben más inseguridad en su territorio, Zacatecas encabeza la lista, con el 90.9 por ciento, seguido de Estado de México (90.6 por ciento) y Guanajuato (87.4 por ciento). Yucatán, por el contrario, suma un 30.6 por ciento de ciudadanos que perciben inseguridad en su estado, seguido de Baja California Sur (34.9 por ciento) y Coahuila (50.4 por ciento).

A nivel nacional, un 38.5 por ciento de la población de 18 años y más se sintió segura al caminar solo por la noche en los alrededores de su vivienda. Desglosado por sexos, un 47.2 por ciento de hombres se sintió seguro al caminar por la noche, pero entre las mujeres fue apenas el 30.8 por ciento.

A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se sintió más insegura, con 78.6 por ciento, fue en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. Le siguió el transporte público, los bancos y la calle.

EJÉRCITO, MARINA Y GN, LAS MÁS CONFIABLES

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 89.6 por ciento de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo, seguida del Ejército con 87.1 por ciento y de la Guardia Nacional, con 80.9 por ciento, reveló la ENVIPE.

Sin embargo, incluidas las fuerzas armadas, todas las autoridades de seguridad pública, incluidos policías, fiscalías y jueces, perdieron confianza con respecto al 2021.

La Marina perdió 0.6 por ciento, el Ejército cayó un 0.7 por ciento y la GN un 1.8 por ciento entre 2021 y 2022, pero las tres siguen siendo las más confiables lejos, pues quien les sigue, la Fiscalía Federal de la República, tiene apenas el 63.3 por ciento de confianza.

Sobre la percepción de corrupción respecto a las autoridades, 74.9 por ciento de los adultos considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de los Jueces con 67.3 por ciento. Le siguen la Policía Preventiva Municipal, con 66.8 por ciento, y el Ministerio Público (MP) y fiscalías estatales, con 64.7 por ciento.

Por el otro lado, apenas el 20.2 por ciento considera que la Marina es corrupta. Le sigue el Ejército, con 25.5 por ciento y la GN, 30.1 por ciento. En este caso, las tres también aumentaron, aunque levemente: la Marina subió en percepción de corrupción un 0.8 por ciento con respecto a 2021. El Ejército subió 0.7 por ciento. Sin embargo, la Guardia Nacional sí presentó un aumento de 3.9 por ciento en su percepción de corrupción de un año a otro.