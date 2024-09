Sheinbaum viajará en vuelos comerciales; promete que su familia no estará en Gobierno

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, confirmó que vivirá en Palacio Nacional, siguiendo el ejemplo del Presidente López Obrador. También confirmó que su familia no tiene interés de participar en el gobierno, que seguirá utilizando aviones comerciales y que hará giras por el país todos los fines de semana. Otro tema que tocó durante su conferencia de este 9 de septiembre fue la reforma al Poder Judicial y de los nombramientos de los titulares de la Sedena y Semar.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum, Presidenta electa, confirmó que vivirá en Palacio Nacional, tal y como lo ha hecho durante todo su gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de semanas de incertidumbre sobre dónde vivirá durante su sexenio, Sheinbaum dijo que vivirá junto a su esposo, Jesús Maria Tarriba, en el departamento adecuado para López Obrador qué está dentro de Palacio Nacional pues es una forma de aprovechar el tiempo para trabajar.

“Sí voy a vivir en Palacio. Hay que darle tiempo al Presidente López Obrador y su familia, entonces por unos meses seguiré viviendo en el departamento que rento en Tlalpan. ¿Por qué decidí ahí? Primero es la parte de que trabajas y vives ahí, y después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio Nacional, no regresaría a vivir a los Pinos ni a Chapultepec, está ahí adecuado el departamento”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la decisión del hijo del Presidente, Andrés Manuel López Beltran, de participar en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, Sheinbaum señaló que “lo ve bien”. También le preguntaron si tiene algún tipo de acuerdo con sus hijos, Mariana Ímaz Sheinbaum y Rodrigo Ímaz Gispert, de participar en el gobierno, a lo que aseguró que ellos no tienen interés.

“Mis hijos no participan. Primero, mi esposo está por publicar una carta, él trabaja en el Banco de México, estudió física, luego hizo un doctorado en física y comenzó a trabajar en el área financiera de bancos, donde desarrollaban matemáticas de riesgo financiero. Va a seguir trabajando en el Banco de México, ese es su deseo, no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno más que apoyarme familiarmente y en eventos públicos donde le pida que me acompañe”.

Acerca de sus hijos, también dijo que ellos no van a participar, “van a seguir desempeñando sus tareas que siempre han desempeñado”. Otro detalle fue la confirmación de que seguirá utilizando vuelos comerciales para trasladarse por el país, tal y como lo hace López Obrador, y en caso de ser necesario, utilizará aviones de la Fuerza Área, haciendo pública la información necesaria.

PIÑA RECONE NEPOTISMO: UN ESCÁNDALO

En su conferencia de prensa de este 9 de septiembre, Claudia Sheinbaum exhibió un gráfico publicado en la propuesta alterna de reforma judicial de la ministra Presidenta, Norma Piña Hernández, relacionado con las relaciones familiares dentro de los órganos jurisdiccionales. Dijo que es un “escándalo” qué pese a esas estadísticas, se oponga a la reforma que será discutía en próximas horas en la Cámara de Senadores.

“Miren esto, es el reconocimiento de Piña de la corrupción en el Poder Judicial, un comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales, la mitad con relaciones familiares y luego dicen que no hay corrupción. Esto es de su documento, según ella ha disminuido pero de todas maneras es escandaloso, es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial es por familiares y no por carrera judicial qué supuestamente defienden tanto. Por eso es tan importante la reforma pero ya estamos a unos días de que sea una realidad la democratizacion del Poder Judicial en México”, aseguró.

La Presidenta electa también sostuvo que la reforma judicial no tiene costo político y que los inversionistas tanto nacionales como extranjeros no tienen de que preocuparse: “va a haber un verdadero Estado de derecho, no como ahora. Vean el nepotismo, es evidentemente que tiene que sacudirse ese poder”.

Sobre los nombramientos de Ricardo Trevilla Trejo como el sucesor de Luis Cresencio Sandoval en la Secretaría de la Defensa, y Raymundo Pedro Morales Ángeles en Marina, Sheinbaum explicó que se decidió luego de conocer el historial de cada uno de los candidatos a ambos puestos y de entrevistarse con ellos. Y de las dudas y críticas sobre Trevilla Trejo, dijo que tiene más de 40 años de servicio y en Ejército “se les dan órdenes que no pueden negarse”.

Finalmente, la Presidenta electa adelantó que asistirá al Congreso Nacional de Morena el 22 de septiembre para despedirse del partido y que para el 1 de octubre, cuando tome posesión, convocarán a una celebración en el Zócalo de la Ciudad de México por la tarde, ya sin la presencia del Presidente López Obrador.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.