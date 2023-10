Hamás amenaza con matar a un rehén cada que Israel bombardee un blanco civil en Gaza

WASHINGTON/TEL AVIV (AP).- Funcionarios israelíes prometieron castigar la Franja de Gaza tras la mortífera incursión de Hamás en territorio israelí.

El Ministro israelí de Defensa Yoav Gallant ordenó el lunes “un asedio total” contra Gaza, cortando el suministro de electricidad y suspendiendo los envíos de alimentos y combustible al territorio.

Las fuerzas israelíes peinaban el sur del país en busca de más insurgentes y desde el aire bombardeaban Gaza, que es gobernada por Hamás. Desde la franja salieron cohetes, lo que hizo sonar las sirenas en Jerusalén y Tel Aviv.

A continuación, las últimas noticias:

BRAZO ARMADO DE HAMÁS AMENAZA CON MATAR A REHENES ISRAELÍES

El brazo armado de grupo palestino Hamás ha advertido que matará a un rehén israelí cada vez que Israel bombardee un blanco civil en la Franja de Gaza sin advertencia.

Abu Obeida, vocero de las Brigadas Qassam, dijo en un audio publicado el lunes en la noche que la amenaza es en respuesta a los intensos ataques aéreos israelíes sobre áreas civiles.

En un video publicado el lunes, el Canciller israelí advirtió a Hamás que no lastime a ninguno de los rehenes. Eli Cohen afirmó que Israel está comprometido con lograr el retorno de los rehenes “en el espíritu de responsabilidad mutua”.

BIDEN HABLARÁ CON ALIADOS SOBRE SITUACIÓN EN ISRAEL

El Presidente estadounidense Joe Biden hablará con varios aliados el lunes sobre la situación en Israel, anunció la Casa Blanca.

Horas antes el lunes, Biden convocó a una reunión de sus máximos asesores de Seguridad Nacional, incluyendo el Secretario de Estado Antony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, el subasesor principal de Seguridad Nacional Jon Finer, la directora de asuntos de seguridad Liz Sherwood-Randall y el jefe de despacho de la Casa Blanca Jeff Zients.

En el encuentro, Biden pidió coordinación continua con Israel y otros socios en la región, de acuerdo con la Casa Blanca.

Biden ha hablado por lo menos dos veces con el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y la Casa Blanca afirma que sus asesores de Seguridad Nacional han estado en contacto regular con sus pares en la región desde el ataque sorpresa de Hamás el sábado.

CHEVRON SUSPENDE SU PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN EL MEDITERRÁNEO

La empresa petrolera estadounidense Chevron Corp. anunció el lunes que a petición de Israel suspendió la producción de gas natural en la plataforma Tamar, en el Mar Mediterráneo frente a las costas de Israel.

En un comunicado anunciando la medida, la compañía declinó discutir temas de seguridad y no reveló por qué Israel hizo el pedido.

SECRETARIO GENERAL DE ONU LAMENTA ASEDIO DE ISRAEL A FRANJA DE GAZA

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, se dijo “profundamente preocupado” por el anuncio israelí de un asedio total contra la Franja de Gaza.

It’s time to end the vicious circle of bloodshed, hatred & polarization in the Middle East.

Israel must see its legitimate needs for security materialized, and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized.

— António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2023