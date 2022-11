La Fiscalía de Morelos no se nos acercó, no quiso ayudarnos, acusa hermano de Ariadna

Omar Rodríguez, hermano de Ariadna Fernanda López, quien fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, el pasado 31 de octubre, consideró que el actuar de la Fiscalía de Morelos habría sido con la intención de “maquillar el informe” sobre la causa de la muerte de la joven de 27 años de edad.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Omar Rodríguez, hermano de Ariadna Fernanda López, la joven de 27 años de edad, quien fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, un día después de haber sido reportada como desaparecida en la Ciudad de México, acusó a la Fiscalía General del estado (FGE) de Morelos por no haberles brindado el apoyo necesario para avanzar en las investigaciones del feminicidio de su familiar.

“Realmente como tal nunca hubo un acompañamiento [por parte de la Fiscalía de Morelos], nadie se acercó”, aseguró el hermano de la víctima en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Acuerdos como tal con la autoridad de Morelos, no hay nada, no ha habido acercamiento, nunca tuvimos acuerdos con ellos, desde que llegamos a Morelos hasta llegar a la Ciudad de México, nunca se acercaron”, detalló Rodríguez, quien también destacó el actuar del Gobierno capitalino, pues dijo es el único que los ha apoyado en todo momento. “Hemos visto resultados, cambios, sobre todo que se ha cumplido con lo que han dicho”, aseveró.

Así mismo, consideró que la Fiscalía morelense intentó “maquillar el dictamen”, por ello, solicitó a las autoridades competentes que “tomen cartas en el asunto” para indagar los motivos del actuar de la dependencia de Morelos. “Ver cuál fue el motivo o por qué trataron de maquillar el dictamen o por qué no tuvimos respuesta y nos quisieron engañar con ese dictamen, que Ariadna se había ahogado a broncoaspiración”, dijo.

En este sentido, el hermano de Ariadna Fernanda reiteró que por parte de la Fiscalía de Morelos nunca hubo la intención de ayudarlos, pese a que no conocían cómo se llevan a cabo sus procesos de investigación, que a su consideración fue muy tardada, situación que, acusó, habría sido con la intención de “maquillar el informe” sobre la causa de la muerte de su familiar.

“No hubo de su parte [de la FGE de Morelos] ese deseo poder ayudarnos, porque nosotros veníamos de aquí de la Ciudad, no conocíamos nada, ni como se manejan allá sus normas, sus reglas, y nadie se acercó a ayudarnos, entonces sí fue muy moroso todo lo que se hizo y yo creo que era por lo mismo, para que hicieran tiempo para maquillar el informe”, sostuvo.

Expresó que debido a este mal procedimiento y a la denuncia pública del mismo, no han podido llevar un duelo como cualquier persona.

“Estamos mal, estamos dolidos, estamos desconcertados, estamos en shock, aún no aterrizamos con tanta información, con tantas cosas que se han llevado a cabo, medios, entrevistas, sobre todo que es ir a la agencia del Ministerio, reconocer el cuerpo, llevar aquí firmas, todo lo que se ha manejado desde hace ocho días sí ha sido muy desgastante emocionalmente, que realmente no hemos podido vivir un duelo como tal, es muy complejo, muy triste todo esto”, compartió.

Por último, pidió justicia al Gobierno y a los ciudadanos su apoyo para que en su caso se castigue a los responsables. “Pedirle al Gobierno que sea justo, que no permita más gente corrupta, que no se permita la impunidad, porque estamos viendo que se puede, pero qué pasa, que si no tenemos los medios, no se hace difusión, no hay nada, yo sí los invito a medios, a todo el mundo a que comparta y que alce la voz”, dijo.

Ariadna salió alrededor de las 21:00 horas del 30 de octubre de un bar ubicado en la colonia Condesa, a la casa de uno de sus presuntos feminicidas. Videos difundidos por el Gobierno de la Ciudad de México, muestran que de este lugar salió sin vida.

Un día después, el 31 de octubre, el cuerpo de la joven fue hallado por una pareja de ciclistas a un costado de una carretera, a un kilómetro de distancia de la caseta de cobro de Tepoztlán. Tras el hallazgo, los ciclistas decidieron tomarle fotos a los tatuajes de Ariadna, mismas que publicaron en redes sociales con el fin de que pudiera ser identificada por sus familiares y no terminara en una fosa común,. Además, llamaron a los servicios de emergencia.

Aunque en un inicio la Fiscalía de Morelos aseguró que la muerte de Ariadna Fernanda fue a causa de un alto consumo de alcohol, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) atrajo el caso e informó que inició una investigación para esclarecer la muerte de la joven, misma que clasificó como presunto feminicidio.

Tras las primeras indagatorias, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México acusó indignada que hay indicios de que el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tiene nexos con Rautel “N”, presunto implicado en el feminicidio de Ariadna, y quien se entregó a las autoridades de Nuevo León por la madrugada del lunes 7 de noviembre.

“Así que hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia de Morelos en el caso del feminicidio de la joven Ariadna. Presento este caso porque no queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para los feminicidios, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima”, acusó.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, luego de que se dieran a conocer esos primeros resultados, la familia se acercó a la Fiscalía de la Ciudad de México y se hizo una nueva necropsia, la cual arrojó hallazgos completamente diferentes a los mencionados por las autoridades de Morelos.

“A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal”, anunció por su parte Ernestina Godoy Ramos, titular de Fiscalía capitalina.

En el mensaje a medios, informó que se inició “una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo”, lo que permitió “obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna”.

Las dos personas a las que se refiere son Vanessa “N” y Rautel “N”. La primera fue detenida este domingo en Ecatepec, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina (SSC) y de la FGJ-CdMx, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia estatal. Mientras que el segundo se entregó este lunes a las autoridades de Monterrey, Nuevo León.