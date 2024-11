GenteAsí ¬ El fraude de Marilyn Cote deriva en clausuras y una lluvia de denuncias

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La expedición de recetas falsas, la exposición de decenas de imágenes alteradas con Photoshop, la viralidad de diversos videos fingiendo hablar otros idiomas y, sobre todo, la difusión de testimonios que se vieron afectados por los falsos diagnósticos de Marilyn Cote derivó en que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausurara el consultorio de la supuesta psiquiatra que ejercía en el estado de Puebla.

Fue apenas hace un par de días cuando las mentiras de Marilyn Karina Cote Mendieta fueron expuestas en redes sociales a través de varios hilos de Twitter en los que se denunció el actuar de la falsa psiquiatra que recetó medicamentos controlados a varios de sus pacientes.

Se llama Marilyn Cote. Dice ser psiquiatra, pero, como adivinaron no tiene estudios ni de medicina.

“Yo busqué atención con la doctora en 2019 y 2020. Durante un año acudí de manera presencial tanto a sus talleres grupales como a consulta individual. Me dio un diagnóstico erróneo (Trastorno de la Personalidad Narcisista) y me mantuvo con altas dosis de antipsicoticos sin presentar mejoría, cambiándolos a su conveniencia sin esperar el tiempo para ver sus efectos. Tuve muchísimos efectos adversos y no obtuve ninguna mejoría. La doctora podrá quizás tener muchos estudios, pero está usurpando las funciones de un psiquiatra. Yo creí en ella y gasté lo indecible entre consultas y medicamentos (sic)”, se puede leer en una de las reseñas, publicadas hace dos años, de Google.