Un nuevo pacto binacional busca garantizar entregas regulares de agua del Río Bravo

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de Estados Unidos y México firmó este sábado el Acta Número 331, “Medidas para mejorar la confiabilidad y previsibilidad de las entregas de agua del Río Bravo” para el beneficio de ambas naciones.

Este acuerdo tiene como objetivo asegurar entregas de agua más regulares de México a Estados Unidos, proporcionando a México herramientas y flexibilidad para entregar agua más temprano en el ciclo de cinco años bajo el tratado de agua de 1944 entre EU y México.

Una característica clave del pacto sera que México podrá utilizar estas herramientas en cualquier momento para reducir o prevenir deficiencias en las entregas de agua a Estados Unidos, sujeto a la aprobación previa de EU.

El Acta, que se firma en medio de la creciente escasez de agua en ambos lados del Río Bravo, reconoce la importancia para Estados Unidos de incorporar las entregas de agua a Texas en los planes anuales de asignación de los gestores de agua de México. Algunos de los programas piloto del acuerdo finalizarán después de cinco años, a menos que los dos gobiernos decidan extenderlos.

The US and Mexico sign a #RioGrande agreement aimed at ensuring more regular water deliveries from Mexico to the US. #IBWC Minute No. 331 provides Mexico with tools and flexibility to deliver water earlier in the 5-year cycle: https://t.co/NczQAD6Ngi @TCEQ @StateDept @cilamexico pic.twitter.com/mOasr2t417

El Gobierno de EU ya está consultando con México para asegurar el uso más temprano posible del Acta para entregar agua a Estados Unidos durante la actual temporada de lluvias. A largo plazo, se espera que un grupo de trabajo de proyectos creado bajo el Acta desarrolle iniciativas de conservación de agua en beneficio de ambos países, como se ha hecho exitosamente en la cuenca del Río Colorado.

El acuerdo beneficia a ambos países, proporcionando opciones para evitar las crisis recurrentes al final de los ciclos de agua de cinco años. El Acta es el resultado de más de 18 meses de negociaciones y una iniciativa binacional que data de octubre de 2020, cuando Estados Unidos y México firmaron el Acta No. 325 de la CILA, concluyendo exitosamente un ciclo de agua de cinco años sin déficit.

Por su parte, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, añadió que “el Gobierno de EU da la bienvenida al Acta, un paso clave para facilitar entregas de agua más regulares por parte de México. El trabajo no está terminado, Estados Unidos sigue consultando con México sobre las mejores formas de utilizar las herramientas creadas en este acuerdo y entregar el agua necesaria lo antes posible”.

The U.S. Government welcomes the Rio Grande agreement Minute 331, a key step in facilitating more regular Mexican water deliveries. The United States continues to consult with Mexico on the best ways to use the tools created in this agreement and deliver badly needed water at the…

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 9, 2024