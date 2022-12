Céline Dion revela que padece Síndrome de la Persona Rígida; cancelará gira de 2023

La cantante canadiense subió un video a su cuenta de Instagram donde se sinceró sobre su actual condición de salud; el Síndrome de Persona Rígida hace que los músculos del paciente se tensen de manera involuntaria e incontrolable, dejando a los afectados como “estatuas”.

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 9 de diciembre (ASMéxico).- A través de un video en el que se le ve al borde de las lágrimas, la cantante canadiense Céline Dion ha dado a conocer que padece de un extraña enfermedad neurológica; motivo por el que ha decidido cancelar la gira que tenía programada para el próximo año.

La noticia llega luego de varios meses de preocupación por su estado de salud, que si bien, no había afectado sus actuaciones, ahora ella misma confirma que se encuentra bastante afectada por su diagnóstico, pues se trata de un padecimiento que no tiene cura: El Síndrome de la Persona Rígida, también conocido como SPR por sus siglas en español.

“Siempre he sido un libro abierto y no estaba preparada para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ellos y hablar sobre lo que está pasando. Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado ‘Síndrome de la Persona Rígida’, que afecta a una persona de cada millón”, continúa.

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que solía. Me duele decir hoy que eso significa que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero”, añadió.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE LA PERSONBA RÍGIDA? LA INCURABLE ENFERMEDAD QUE PADECE CÉLINE DION

De acuerdo con diversos reportes médicos, el Síndrome de la Persona Rígida afecta directamente al sistema nervioso central. Si bien, se desconoce la causa del padecimiento, este suele asociarse con otras enfermedades endocrinas, como la insuficiencia suprarrenal o la tirotoxicosis.

La SPR hace que los músculos del paciente se tensen de manera involuntaria e incontrolable, dejando a los afectados como “estatuas” ya que el cuerpo se bloquea en posturas rígidas e impiden a la persona hablar o caminar, tal como la intérprete de “My heart will go on” lo señaló en su vídeo. Estos espasmos se desencadenan ante estímulos sensitivos y, por lo regular, son muy dolorosos.

La enfermedad, que afecta más a mujeres que a hombres, no tiene cura. No obstante, suele tratarse con dosis altas de benzodiacepinas, diazepam, baclofen o inmunoglobulina intravenosa.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.