Tres mandatarios progres enfrentan una agenda dura que pueden, si quieren, resolver

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– Pocas veces en la historia tres mandatarios se sientan a una misma mesa y pocas veces también en la historia, los elefantes en el cuarto podrían visibilizarse porque están a su alcance. No es que Vladimir Putin o Xi Jinping asistan a la cumbre que se desarrolla en la Ciudad de México. Joe Biden, Justin Trudeau y el anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, pueden, si así lo quieren, avanzar en una agenda ambiciosa que empieza en el norte, pero que el Presidente mexicano quisiera que llegara hasta el centro y hasta el sur del continente.

La Cumbre de Líderes norteamericanos que se desarrolla en la Ciudad de México ha reunido por primera vez a esos tres mandatarios de corte progresista y liberal, quienes desde la tarde de ayer, y hasta mañana, abordarán las problemáticas que tocan a la región de tiempo atrás: migración, drogas y el desarrollo.

Biden, Trudeu y López Obrador no tienen diferencias ideológicas, en los hechos son “la izquierda” en sus países y no hay un cuarto que desentone o que busque un interés contrario al que las tres naciones norteamericanas pretenden alcanzar. La cooperación en cada uno de estos rubros pudiera resolverse con la voluntad que puedan tener los tres líderes para salir con más que sólo buenos deseos en este encuentro de primer nivel.

Biden llega precisamente a la Cumbre con el reciente anuncio de un acuerdo con el cual México recibirá cada mes a 30 mil cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos expulsados desde Estados Unidos, esto a cambio de visas temporales de trabajo al mismo número de personas de esas cuatro nacionalidades prometidas por Washington, mismas que López Obrador confía ampliar.

A la par de este acuerdo, persisten otras políticas como el Acuerdo de Tercer País Seguro que hay entre Canadá y Estados Unidos, que impide que la mayoría de las personas procedentes de Estados Unidos, y que llegue a Canadá por entradas terrestres oficiales, pida protección como refugiada en este país y viceversa, como denunció Amnistía Internacional.

El Presidente López Obrador ha insistido por su parte en la necesidad de que Estados Unidos destine fondos a Centroamérica para evitar la migración masiva desde esta región.

Lo cierto es que el llamado de López Obrador de mejorar mediante una inversión la vida en Centroamérica no ha tenido una respuesta favorable en Estados Unidos, una situación que ha llevado al Presidente López Obrador a criticar al Congreso de esa nación el hecho de que apruebe más recursos para Ucrania, que sostiene una guerra contra Rusia por la invasión ordenada por Putin a su país, que un paquete de ayudas en su mismo Continente.

“Yo aquí haría un llamado respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que se aprueben recursos a estos planes, que no se esté nada más lucrando con estos fenómenos y menos con el dolor de la gente. Porque es muy fácil, ¿no?, decir: ‘El principal problema son los migrantes y aquí no los vamos a dejar pasar porque vienen a quitarnos el trabajo, y son deshonestos o traen la delincuencia’, y aprovechar el pensamiento conservador, a veces muy poco solidario, muy individualista, para sacar raja política; eso no, que nos ayuden. ¿Cómo hasta por unanimidad en el Congreso de Estados Unidos, con todo respeto, aprueban presupuesto para la guerra y por qué no se aprueba presupuesto por unanimidad para apoyar a los pueblos que por su situación de abandono, de marginación, se ven obligados a emigrar? Esos son los temas de fondo”, cuestionó ayer López Obrador.