Ebrard despide a Joe Biden y su esposa de México; salen rumbo a EU desde el AICM

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, despidió al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su esposa, Jill Biden, luego de su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en nuestro país junto a sus homólogos de México y Canadá.

Poco después, el Canciller compartió una de las fotografías en Twitter junto a un mensaje en el que les deseó un buen retorno a su hogar.

“Fue un placer recibirles en México, buen retorno!!!”, tuiteó.

El mandatario de EU partió rumbo a Washington en el avión presidencial “Air Force One”, después de pasar tres días en nuestro país.

Poco después del término de la Cumbre, Ebrard publicó un mensaje donde indicó que los tres mandatarios (Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau) trabajan juntos para obtener resultados. También señaló que el día de mañana se llevará a cabo la reunión bilateral México-Canadá.

De igual forma, previo a su partida, Biden compartió una publicación en la que expuso que su prioridad ha sido “construir y profudizar la relación entre los Estados Unidos y nuestros vecinos de América del Norte”.

It's been a priority of mine to build and deepen the relationship between the United States and our North American neighbors.

Today's productive summit between the United States, Mexico, and Canada was that priority in action.

— President Biden (@POTUS) January 11, 2023