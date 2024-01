Ulises Lara se integra al Gabinete de Seguridad como encargado de la FGJ-CdMx

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Martí Batres Guadarrama, recibió este miércoles a Ulises Lara en el Gabinete de Seguridad al incorporarse como representante de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx).

El mandatario capitalino publicó una fotografía junto con el anterior Vocero de la Fiscalía capitalina, donde destacó el trabajo coordinado y en conjunto entre el Gobierno de la CdMx y la dependencia anteriormente encabezada por Ernestina Godoy Ramos, quien dejó el cargo ayer.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para la seguridad de l@s capitalin@s y el combate a la corrupción inmobiliaria”, escribió.

El pasado 8 de enero, Ernestina Godoy Ramos no consiguió la ratificación como Fiscal General de Justicia de la CdMx luego de no obtener la mayoría necesaria en el Congreso local para dejarla en el puesto por otro periodo de cuatro años, mismo que culminaría en 2028.

En su cuarto y último Informe de Labores como titular de la FGJ-CdMx, nombró a Ulises Lara López, Coordinador de Asesores de la dependencia, como encargado de despecho en lo que el Congreso capitalino designa a la nueva persona titular.

“Esta Fiscalía tiene proyecto y tiene rumbo. Seguirá por la ruta trazada para servir mejor al pueblo y garantizar acceso pleno a la justicia. No habrá retrocesos, seguirá al lado de las víctimas y combatiendo la corrupción. Esta institución no puede quedar acéfala, por ello, quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como Coordinador General de Investigación Territorial y, como lo establece la Ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la ciudad asuma lo que le corresponda”, reveló Godoy Ramos el día de ayer.