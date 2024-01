La reproducción de música en plataformas digitales sube 34% a nivel mundial en 2023

Por Maria Sherman

LOS ÁNGELES (AP).— ¿Escuchaste más música el año pasado? No estás solo. La industria musical mundial superó los cuatro billones de reproducciones en 2023 (tomando el billón de acuerdo con la escala larga como un millón de millones), un nuevo récord para un solo año, según el Informe de Fin de Año 2023 de Luminate.

Las reproducciones globales también aumentaron un 34 por ciento con respecto al año pasado, lo que refleja un mercado musical cada vez más internacional.

En Estados Unidos, tres géneros experimentaron el mayor crecimiento en 2023: country, con 23.7 por ciento; latino, que abarca todos los géneros musicales latinos, con un aumento del 24.1 por ciento; y mundial, que incluye géneros como J-pop, K-pop y afrobeats, con un aumento del 26.2 por ciento.

Parece que cada vez más estadounidenses escuchan música en idiomas diferentes al inglés. A finales de 2023, Luminate descubrió que la participación de la música en español de las 10 mil canciones más escuchadas en Estados Unidos creció un 3.8 por ciento, y la participación de la música en inglés cayó un 3.8 por ciento.

"With Peso Pluma at the center of it, to date, he has over 700 million on-demand official streams in the United States, according to Luminate, and 22 entries on the Billboard Hot 100."https://t.co/yYUF6VsHXk

— Francis Chen 🇵🇸🇨🇳 (@fncischen) October 1, 2023