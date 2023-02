https://www.youtube.com/watch?v=sOcL4e7WA2w

Durante la última semana de enero de 2023 el Centro Canadiense de Uso de Sustancias y Adicciones publicó en un documento el reporte técnico detallado en el cual explican los impactos del alcohol en la salud de las personas. La información contenida en esa documento realínea el entendimiento previo de los impactos y supuestos beneficios del alcohol en la salud de las personas

En el documento técnico llamado “Reporte Final Guía de Alcohol y Salud Canadiense” (“Canada’s Guidance on Alcohol and Health: Final Report”) se reúne la opinión diversa de un numero importante de expertos en salud, farmacología, genética, ciencias sociales y justicia

El alcohol es una sustancia psicotrópica, es decir, su efecto alcanza el cerebro y modifica la forma en la que la química y la electricidad son conducidas en el cerebro. Modifica la forma en la que se estructura el pensamiento, se generan las ideas. Disminuye de manera importante funciona cerebrales principalmente disminuyendo capacidades. Una de las capacidades perdidas es la inhibición, la forma en la que logramos controlar las ideas, las palabras y las acciones. Esto explica porque el alcohol remueve la cortina de contención y vemos en algunas personas una personalidad desconocida hasta antes de la ingesta. El alcohol no estimula, el alcohol inhibe y al hacerlo interfiere hasta en la prudencia.

Mas allá de las alteraciones de conducta que entorpecen la vida social de las personas hay impactos en la salud inmediata y a largo plazo. De esto ultimo se habla en el documento técnico llamado “Reporte Final Guía de Alcohol y Salud Canadiense” . Este reporte técnico canadiense el cual no es una opinión, es un detallado análisis de evidencia científica revisado por pares, por múltiples personas calificadas para hacerlo y con una motivación fundamentada en la salud pública. Como dice un maestro “Te lo digo para que lo sepas no para que lo creas”

La ingesta de alcohol es la principal causa prevenible de muerte, discapacidad y conflictos sociales cotidianos y problemas legales. Los problemas de salud asociados incluyen algunos tipos de cancer, una gama de enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, lesiones no intencionales y violencia.

El monto consumido de alcohol es directamente proporcional a las repercusiones y esto llega a la mínima reducción mencionada en el documento con la frase “La cantidad segura de alcohol es, cero alcohol”. De ahí nos muestra una clasificación de la ingesta en baja, moderada o alta.

En el reporte técnico se establece la medida de “Una bebida” como 13 gramos de alcohol lo cual es el contenido de una cerveza de 341 mililitros al 5% de alcohol. Si quieren saber como calcular los gramos de alcohol me avisan aquí abajo en los comentarios y lo revisamos. Según el reporte técnico el riesgo es bajo cuando se consume un máximo de dos bebidas por semana, el riesgo es moderado cuando se consumen 3 a 6 bebidas por semana y el riesgo es alto con 7 o mas bebidas por semana. El estudio hace mención en especial para las mujeres embarazadas. En ellas la cantidad de alcohol ingerida durante el embarazo por minima que esta sea tiene impacto en embarazo con signos y síntomas incluídos en el conocido espectro de síntomas definidos en el síndrome alcohólico fetal, la recomendación es no ingerir alcohol independientemente del trimestre de embarazo.

Un reporte como este rompe muchos paradigmas y será objeto de revisión. Para subirnos al plano de discusión de este y otros documentos científicos es indispensable hacerlo con evidencia científica mas allá de convicciones o experiencias personales. El interés de esta columna y del reporte técnico canadiense es fomentar buenos hábitos, informar y cada persona tomará decisiones que le parezcan adecuadas asumiendo los beneficios potenciales y también los riesgos potenciales eliminando el argumento que reza “yo no sabía”

Paradis, C., Butt, P., Shield, K., Poole, N., Wells, S., Naimi, T., Sherk, A., & the Low-Risk Alcohol Drinking Guidelines Scientific Expert Panels. (2023). Canada’s Guidance on Alcohol and Health: Final Report. Ottawa, Ont.: Canadian Centre on Substance Use and Addiction.

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.