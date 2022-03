Moderna prueba combinación de su vacuna anticovid con una específica contra Ómicron

Nueva York, 10 mar (EFE).- La farmacéutica estadounidense Moderna anunció este jueves que inició ensayos clínicos con una vacuna de refuerzo contra la COVID-19 que combina su fórmula original con una específica en respuesta a la variante Ómicron.

Estas pruebas se suman a las que Moderna está haciendo únicamente con una dosis de refuerzo específica para combatir Ómicron, que anunció el pasado enero.

ANNOUNCEMENT 📢: The first participant has been dosed in the Phase 2 study of our Omicron-specific bivalent booster candidate (mRNA-1273.214), which combines our Omicron-specific booster candidate (mRNA-1273.529) and our COVID-19 vaccine (mRNA-1273).https://t.co/Cscst2txkR pic.twitter.com/MdidS6dXrN

— Moderna (@moderna_tx) March 10, 2022