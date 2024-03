Gálvez plantea “Tarjeta Mexicana” para mujeres: daría apoyo de 5 mil pesos mensuales

La candidata panista señaló que no habrá impunidad para quien violente a una mujer o una niña, y prometió que fortalecerá las búsquedas de personas desaparecidas.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón de México, mencionó este domingo que, de llegar a la Presidencia, dará apoyos de hasta cinco mil pesos al mes a las mujeres, a través de una tarjeta.

Desde un evento realizado en el Pepsi Center con la militancia de la coalición, la candidata de la oposición declaró que las mujeres no la pasarán mal en su Gobierno, pues con el apoyo de la Tarjeta Mexicana, las mujeres podrán “solventar sus gastos”; y criticó a Claudia Sheinbaum Pardo por traicionarlas.

Trabajaré incansablemente cada uno de los días de mi gobierno para mejorar la vida de todas las mujeres mexicanas. Gran encuentro con mujeres desde CDMX por el #8M #MxSinMiedo https://t.co/4BgeHS02AT — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 10, 2024

“Las mujeres ya no la van a pasar mal, contarán conmigo. […] Hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres. Dice que es tiempo de las mujeres, pero sigue bajo el proyecto de AMLO [Andrés Manuel López Obrador]. Dice que está del lado de las mujeres y no dijo nada cuando se quitaron las escuelas de tiempo completo. Alguien que rompe el techo de cristal, pero deja caer los pedazos a sus compañeras, no merece ser Presidenta”, dijo.

“Las mujeres exigen seguridad, exigen libertad y exigen igualdad, y el Gobierno no ha querido escucharlas, y si el Gobierno no quiere asumir esa responsabilidad, no habrá esperanza. Ahora que estamos todas juntas que tiemble el Estado, se va a caer, se va a caer”, gritó.

Las mujeres exigimos seguridad, libertad, igualdad. El gobierno no quiere ni siquiera escuchar ni asumir esa responsabilidad. Yo sí lo haré. Sé que con el apoyo de todas ustedes, vamos a cambiar la realidad de las mujeres mexicanas. ¡Vamos juntas por un #MxSinMiedo! pic.twitter.com/SHdOK47nr4 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 10, 2024

Asimismo, Gálvez Ruiz señaló que no habrá impunidad para quien violente a una mujer o una niña, y prometió que fortalecerá las búsquedas de personas desaparecidas, que implementará el Sistema Nacional de Cuidados; así como la creación el Fondo Contigo, que prevé apoyos económicos para que hijos o hijas de víctimas de feminicidio concluyan sus estudios hasta nivel universitario.

La candidata presentó el pasado 8 de marzo su propuesta de diez ejes de su estrategia de acciones para mejorar las condiciones de las mujeres en México, que incluyen medidas como la persecución de la impunidad en casos de violencia contra mujeres y niñas, la creación de un sistema nacional de cuidados y becas para garantizar la educación de las menores, entre otras.

Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno. Aquí las acciones que haré cuando sea Presidenta. 💜#8marzo2024#DíaInternacionalDeLaMujer#MxSinMiedo pic.twitter.com/YP65NSmtyh — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 8, 2024