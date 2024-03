Policía de Inglaterra saca 34 cadáveres de funeraria; detiene a 2 personas por fraude

Por Brian Melley

Londres, 10 de marzo (AP) — La policía sacó más de una treintena de cadáveres de una funeraria en el norte de Inglaterra, y un hombre y una mujer fueron arrestados por sospecha de fraude y de impedir una sepultura legal, informaron autoridades.

La Policía de Humberside informó sobre los hechos, tras cinco días de pesquisas en las tres filiales de Legacy Funeral Directors, en Hull y East Yorkshire.

El subdirector policial Thom McLoughlin indicó que 34 cuerpos fueron llevados al forense en Hull para su identificación.

Un hombre de 46 años y una mujer de 23, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron arrestados por sospecha de impedir una sepultura legal, fraude, representación falsa y abuso de cargo.

