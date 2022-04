Capitalinos celebran que RM siente precedente, pero critican organización del INE

La votación para la Revocación de Mandato inició desde temprano en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, en medio de críticas hacia la organización, problemas de personas que no pudieron participar a causa de que no estaban en la Lista Nominal, pero también entre el reconocimiento a este tipo de ejercicio democrático.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Habitantes de la Ciudad de México acudieron desde temprano a participar en la Revocación de Mandato, un ejercicio que destacaron como “histórico” e “importante” por la oportunidad de pronunciarse como ciudadanía sobre el desempeño del Presidente Andrés Manuel López Obrador y para sentar un precedente para que sus sucesores “se comporten a la altura” y “se pongan las pilas”.

Para esta consulta inédita, el Instituto Nacional Electoral (INE) —que fue cuestionado por algunos de los votantes consultados— instaló cerca de 57 mil 500 casillas en todo el territorio nacional para recibir el voto de 92 millones 805 mil 424 mexicanas y mexicanos inscritos en la Lista Nominal, de los cuales 17 mil 792 residen en el exterior. ​​

“Los del INE le apostaron a que menos voten, hay pocas casillas e información, por eso venimos como vecinas a apoyar, porque a veces los medios tampoco dicen las cosas como son”, expresó a SinEmbargo una de las vecinas de la colonia CTM Culhuacán, en Coyoacán.

“Por eso estamos aquí, para que el ejercicio se haga bien y ya luego, si me preguntan, votamos también porque se vaya el INE y sus consejeros”, agregó.

En el lugar se observó a personas de la tercera edad con dudas sobre la casilla que les corresponde. Un grupo de vecinas que llegó desde antes de las 8:00 se encargó de ayudarlas.

Cuando algunos vecinos no sabían a dónde votar ellas buscaron en su celular la página habilitada por el INE para localizar las casillas e informales.

Hasta la primera hora desde que arrancó el ejercicio ciudadano la mayor parte de los votantes eran adultos. Desde temprano se escucharon opiniones distintas.

“Voten para que siga AMLO”, comentó un señor que rápidamente pasó por el lugar y, aseguró, regresaría más tarde.

En contraste, una joven que pasó por el lugar junto a sus amigos gritó: “Ay, no, no voy a votar, no sirve de nada”.

Patricia, una vecina que durante años trabajó en el Instituto Electoral capitalino, opinó que las diferencias siempre estarán, pero lo importante es que la gente participe:

“Por eso vine con mi amiga, este año no pude registrarme como observadora, pero me voy a quedar afuera [de la casilla] para asegurarme que todo se haga bien, así cumplo como ciudadana. Mucha gente se queja: ‘Los de las casillas están vendidos, votar no sirve’. Pero yo siempre les pregunto, ‘¿has sido representante de casilla cuando te toca?’, ‘¿por qué no te animas a ser observador”’.

Los votantes consultados comentaron que están seguros que, en este primer ejercicio de revocación de mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá por los “apoyos que ha dado”. “Es un paso histórico para los futuros presidentes. Ahora diremos que siga, ¿por qué removerlo si ha dado ayudas a adultos mayores y otros? ¿Quién nos daba de los impuestos? Nadie”, argumentó la adulta mayor. Se refiere a los programas de Bienestar: “Como ha ayudado, la gente vota para que siga para que tenga esos apoyos. Si entra alguno más, posiblemente se lo quiten”.

“CADA MEXICANO TIENE UNA BOLETA”

En el centro de la Alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, ciudadanos foráneos aguardaron alrededor de una hora, rodeando en una larga fila el kiosko, para poder comenzar a votar en la casilla especial

Silvia, habitante de la demarcación Gustavo A. Madero que labora en Azcapotzalco, prefirió usar su hora de almuerzo para formarse y participar. Dijo sentirse nerviosa y temerosa: es la primera vez que votará libremente.

Su padre la obligaba a sufragar por el PRI. Él ya falleció. Su madre, que recibe la pensión de Bienestar, le pidió acudir a participar en el proceso de Revocación de Mandato. Fue con su credencial del INE y con la de afiliación al partido hegemónico durante 70 años.

“Mi papá nos sentaba en una sillita y nos ponía a hacer listas de nuestros compañeros de la primaria, secundaria y preparatoria, nos decía que pusiéramos a todos y eran los que realmente votaban”, evocó.

Pero este domingo, ya que ayer fue su cumpleaños, decidió “regalarse votar según su conciencia”, sin ser obligada.

“Cada mexicano tiene una boleta. Si la desperdicia, es problema de ellos”, afirmó a SinEmbargo en la larga fila de la casilla especial de la alcaldía Azcapotzalco, gobernada por la coalición opositora “Va por México”.

“Un votó sí cuenta”, agregó.

Atrás de ella, José Luis también esperaba su turno. Él y otros ciudadanos de la demarcación coincidieron en que el proceso de Revocación de Mandato debería de extenderse a otros funcionarios de alto nivel.

“Las autoridades municipales hacen actos de corrupción que van más allá de la figura presidencial”, aseguró el originario de Mérida, Yucatán.

Dijo sentirse contento de ver la participación de la gente independientemente de su lugar de residencia.

Alberto también consideró necesario que el ejercicio “se aplique en otros funcionarios, no solo en el Presidente”. Juan agregó: “sobre todo a los alcaldes, que hacen lo que quieren”.

“NO ME DEJARON VOTAR”

En la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por los partidos de oposición a través de la Alcaldesa Sandra Cuevas, se observó también la afluencia de personas ejerciendo su voto.

A este lugar llegó una señora de la tercera edad que le correspondía esta casilla, pero no pudo votar debido a que su nombre no aparecía en la lista nominal.

La señora comentó a SinEmbargo que hace un mes le entregaron su nueva credencial y quería votar, pero no aparecía su nombre. La funcionaria de casilla explicó que el problema podría deberse a que no actualizaron el padrón electoral.

“Yo sí quería votar, pero no me dejaron, es que hace un mes me la entregaron (la credencial) porque se me venció el año pasado. Tardaron en entregármela, iba y nada, hasta apenas hace un mes”, detalló.

Este caso no es el único, un representante del INE comentó a este medio que han habido más casos similares de personas con credenciales nuevas que ya no pudieron incluirse en las listas nominales que previamente envió el INE.

En tanto, en el norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la afluencia de personas se observó desde antes de las 8 de la mañana. En colonias como Campestre Aragón, Casas Alemán, San Felipe de Jesús y Providencia, las personas hicieron fila desde antes de que se abrieran las casillas.

Lo mismo ocurrió en la casilla especial, donde sólo votan las personas que están fuera de su sección electoral, ubicada en el Museo del Ferrocarrilero cerca de la Basílica de Guadalupe.

Personas de entidades como Querétaro, el Estado de México y de otras alcaldías, ejercieron su voto en esta casilla especial. Los votantes que participaron en este ejercicio de Revocación de Mandato eran en su mayoría jóvenes y de la tercera edad.

