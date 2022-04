Es un “contrasentido” que la oposición respalde al INE y pida no votar: Consejero Faz

El Consejero electoral Martín Faz Mora dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el llamado a no votar de la oposición “no es estrictamente hablando una irregularidad ni de carácter administrativo ni un delito electoral”.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– El Consejero electoral Martín Faz Mora descartó que el llamado a no votar que ha hecho la oposición implique una violación a la Ley, aunque consideró que se trata de un “contrasentido” que estos partidos aseguren estar del lado del Instituto Nacional Electoral (INE) y al mismo tiempo se opongan a un ejercicio democrático como la Revocación de Mandato.

“Para mí es un contrasentido decir que se apoya al INE, por ejemplo, que es un poco la postura de estos partidos y no participar en algo que el INE organiza. Es como decir, quiero apoyar a esto, pero no voy”, comentó el Consejero Faz Mora en entrevista con Daniela Barragán y Alejandro Páez Varela durante la transmisión especial de SinEmbargo Al Aire con motivo de la Revocación de Mandato.

El integrante del Consejo General del INE explicó que este llamado “no es estrictamente hablando una irregularidad ni de carácter administrativo ni un delito electoral porque contrario a lo que ocurre en una elección, en donde no importa cuanta gente participe o no, el resultado es el que es, sin importar si se participa o no”.

“Aquí como la figura requiere o exige un determinado nivel de participación pues cabe una interpretación de que el no asistir pues de alguna manera tiene que ver con el no querer cooperar a que se llegue a ese umbral y en ese sentido creo que no podría configurarse ni una infracción administrativa ni mucho menos un delito electoral”, señaló.

Esta mañana, al inicio de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano acusaron el supuesto uso de recursos públicos para promover una especie de “campaña” por la Revocación de Mandato.

Los señalamientos se sumaron a una campaña que mantuvo la oposición, en especial el PAN, de llamar a no participar en este ejercicio. Por la mañana, la dirigencia del blanquiazul difundió un comunicado de prensa en el que su dirigente Marko Cortés advirtió que esta consulta quedará marcada “por la ilegalidad, la mentira, manipulación y el desvío de recursos públicos, mal precedente para una verdadera consulta popular de revocación de mandato”.

“Después de todo lo que han hecho para su tergiversada consulta, tener menos de 30 millones de votos que expresen que quieren que siga, será para el presidente López Obrador un autogol y fracaso. Una consulta que la sociedad no pidió, que él quiso y promovió, en la que se gastaron muchos más de los mil 700 millones de pesos que solo costó su organización. Una consulta solicitada y promovida ilegalmente por funcionarios del mismo gobierno, que tenga una votación que lo respalde menor a la obtenida en el 2018, representaría un duro golpe a la popularidad y al ego presidencial”, destacó Cortés.

En ese sentido, el Consejero Faz Mora dijo que independientemente de si se está a favor o en contra de esta consulta “pues para mí la verdad es un contrasentido incluso desde la propia narrativa que señala que se quiere defender al INE”.

“Si es que se requiere o no defender al INE, pues yo creo que una forma de defenderlo es participar en lo que el INE organiza, porque además lo hemos organizado con los estándares de calidad con lo que hemos organizado los otros procesos electorales, si a caso con las limitaciones que nos puso la limitación presupuestal”, expresó.

El INE informó esta tarde que se instalaron 57 mil 436 casillas, lo que representa el 99.98 por ciento de las 57 mil 448 aprobadas por los 300 Consejos Distritales para la Revocación de Mandato.

Las autoridades electorales dieron a conocer además que al corte de las 14:00 horas, agregó, se habían reportado 876 incidentes, de los cuales se logró resolver satisfactoriamente hasta el momento más del 40 por ciento.