Convierte a mamá en una máster de Netflix y repasa los personajes más entrañables

El Día de las madres es la ocasión perfecta para convertir a mamá en una máster de Netflix y para que tenga grandes momentos de descaso con las mejores series.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– La fecha más especial del año ya está aquí: el Día de las madres. Tiempo para recordar lo importante que son estos seres en nuestra vida y celebrarlos.

Seguro ya está más que planeado el festejo de este día, pero sí además quieres agregarle un plus y seguir consintiendo a mamá no te separes de este artículo porque te enseñaremos cómo lograr que pueda sacarle todo el provecho a su cuenta de Netflix.

Sabemos que mamá tiene muchas cosas por hacer y en mente, y su tiempo de descanso no es el suficiente para que le de espacio de explorar todo lo que su cuenta de Netflix le ofrece, por eso aquí hemos resumido trucos para que la vuelvan toda una experta de las listas, las descargas y los “me encanta”, así podrá ver a otras mamás tan increíbles como ella.

TIPS QUE DEBE SABER TU MAMÁ

DESCARGAS PARA TODO MOMENTO

¿Sabías que puede descargar pelis/series o documentales en su dispositivo móvil?

Sí, para esa fila interminable en las compras, en el camino rumbo al trabajo o mientras espera que las papas hiervan, ese puede ser un buen momento para avanzar en esa serie que tanto le gusta.

Pero, ¿cómo hacerlo?

· En la aplicación de Netflix de tu teléfono o tableta, selecciona el título que quieres descargar.

· Una vez que estés en la página de descripción, haz clic en el ícono de descargas (aparecerá junto a cada episodio disponible).

· Una vez que el título haya completado la descarga, podrás acceder a él en Mis descargas. ¡Así de fácil!

SUBTÍTULOS

Que mamá ya no sufra o esfuerce su vista al momento de ver su programa extranjero favorito, existe una opción en la que podrá agrandar los subtítulos y olvidarse de no poder disfrutar a gusto su serie o película.

· Mamá puede cambiar el texto, su tamaño y color. También puede ajustar la configuración del audio para que escuche sus programas en el idioma que prefiera.

¿QUÉ VER?

Mamá se preocupa y está atenta tanto de nosotros que muchas veces no le da tiempo de explorar con calma el catálogo de Netflix y encontrar algo que le guste. Está búsqueda puede ser más simple si le da conocer a la plataforma lo que le gusta y lo que no.

· Para que Netflix le ofrezca a mamá buenas recomendaciones de acuerdo a sus gustos hazle saber que puede calificar los programas con dos pulgares arriba para esas series y películas que realmente le encantaron.

LAS MEJORES MAMÁS DE NETFLIX

No hay duda, como mamá ninguna. Las figuras maternas han sido fuente de inspiración para un sin fin de historias y Netflix también ha tomado de musa esta presencia para sus series.

Para prueba de ello, la plataforma de entretenimiento ha creado una lista con otras mamás tan increíbles como la nuestra.

STRANGER THINGS

Joyce Byers (la mamá de Will y Jonathan) ha hecho hasta lo imposible por proteger a sus hijos y ha sufrido pérdidas importantes en su vida en este camino., pero ella no se da por vencida y ha hasta luchado con un Demogorgon. En la tercera temporada fuimos testigos de su entereza y la cuarta, que está a punto de estrenarse, no será la excepción.

GRACE AND FRANKIE

Jane Fonda y Lily Tomlin pueden inspirar a mamá con increíbles outfits o una actitud súper chill. En la historia, una de ellas tiene hijos biológicos y otra, adoptados. ¡Esa vocación! Además, ya viene el final (29 de abril).

BRIDGERTON

Recomendamos esta serie porque… Bridgerton. Además, después de tener 8 hijos, Lady Violet se las sabe todas. En la segunda temporada tuvimos la oportunidad de conocer y comprender mejor a sus personaje que tras la muerte de su esposo tuvo que salir adelante. Lady Violet es una mujer súper amable, pero también quiere que su prole esté con gente genuina y no con personas interesadas.

MADRE SÓLO HAY 2

Les cambiaron a sus bebés, pero estas mujeres (Ludwika Paleta y Paulina Goto) sacan fuerzas por el amor a sus hijas y hasta terminan convertidas en amigas… o hasta algo más. Seguro esta comedia le traerá muchos flashbacks a tu mamá.

SEX EDUCATION

Jean F. Milburn (la maravillosa Gillian Anderson) cría sola a su hijo adolescente, es una gran profesional y está lista para sus nuevos retos como madre. Además, siempre tiene la mente abierta en cuanto a educación sexual se refiere. Una mamá que disfruta de la cercanía de su hija, puede ser una gran amiga, pero sin traspasar esa línea de madre que sabe de lo importante de poner ciertas reglas.

