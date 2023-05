INM cierra temporalmente 33 Estancias Provisionales para migrantes; CDNH hará informe

Instalaciones migratorias en estados como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Coahuila y Jalisco son sólo algunas de las que se ha ordenado su cierre provisional.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Migración (INM) ha anunciado la suspensión temporal de 33 Estancias Provisionales tipo A y B en todo el país como pate del proceso de supervisión que efectúa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las instalaciones.

La dependencia migratoria explicó en un comunicado que la CNDH está realizado visitar a los inmuebles empleados como Estancias Provisionales para posteriormente rendir un informe especial sobre la situación de estos lugares, los flujos migratorios en México y su problemática.

El INM precisó que se tratan de 14 Estancias Provisionales tipo A y 19 de tipo B que han sido suspendidas temporalmente, los cuales en conjunto ofrecen una capacidad total de alojamiento de mil 306 migrantes.

Las Estancias Provisionales tipo A permiten una permanencia máxima de 48 horas, mientras que las de tipo B son de hasta siete días.

Las instalaciones del INM suspendidas contemplan a estados de la República como Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz.

El pasado 31 de marzo se dio a conocer que la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde ocurrió un incendio que mató a 40 migrantes a causa de un incendio, cerraría definitivamente.

“Se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juarez, Chihuahua, por lo que personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro de Integración para el migrante ‘Leonora Vicario’”, dijo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en rueda de prensa.

En el tercer reporte de la SSCPC sobre el tema, Rodríguez también detalló que se ha abierto un procedimiento sancionador contra la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, por nueve irregularidades, incluida la falta de registro de trabajadores: había reportado apenas cuatro uniformados y en realidad tenía más de 500 que incluso usaban armas.

La funcionaria del Gobierno federal afirmó que “no encubriremos a nadie” y se llegará al fondo de los hechos. “No seremos cómplices de quienes ocasionaron la tragedia que indigna a la nación, porque no es esa la política de ese Gobierno”, aseveró.

El proceso sancionador es contra la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, quien resguardaba el albergue de Ciudad Juárez donde ocurrió el incendio que mató a 39 migrantes, y se tienen identificados a los socios, representantes y apoderados legales para las investigaciones.

La adjudicación directa que tenía CAMSA –del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023– fue rescindido. “Con el Inami [Instituto Nacional de Migración] tenia 503 elementos en distintos inmuebles”, destacó Rosa Icela.

Por su parte, el titular del INM, Francisco Garduño, quedó el pasado 30 de abril bajo proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones que habrían derivado en la muerte de 40 migrantes durante el incendio de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Garduño seguirá el juicio en libertad y en su puesto. Su abogado, Rodolfo Pérez, adelantó en declaraciones a The Associated Press que se espera llegar a un acuerdo económico con las víctimas para que el proceso no continúe.

“Pagar lo que se tenga que pagar [porque] este es un delito que si se repara el daño… ya no sigue el juicio”, indicó vía telefónica.

Los fiscales habían pedido separarle del cargo desde la audiencia previa, pero el Juez rechazó la petición y sólo decretó como medida cautelar que acuda periódicamente a los juzgados para firmar.

“Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, dijo a la prensa el propio Garduño a su salida de la audiencia en Ciudad Juárez, en la que se reservó su derecho a declarar.

— Con información de AP