VIDEOS: Silvio Rodríguez reúne a 100 mil personas en el Zócalo en medio de la lluvia

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- El cantautor cubano Silvio Rodríguez llegó al Zócalo de la Ciudad de México para ofrecer un concierto gratuito.

Desde las primeras horas de este viernes, decenas de seguidores del intérprete de “Quién fuera” comenzaron a hacer fila en la Plaza de la Constitución para poder disfrutar del concierto que inició a las 20:00 horas con la participación de Vivir Quintana, quien se encargó de abrir el evento.

Silvio Rodríguez se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de un plan de reactivación económica.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que 100 mil personas con paraguas e impermeables, debido a la lluvia, llenaron la plancha del Zócalo para presenciar al cantautor en el evento gratuito.

SILVIO RODRÍGUEZ RECIBE LAS LLAVES DE LA CDMX

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, otorgó este martes las Llaves de la Ciudad al cantautor cubano Silvio Rodríguez con las que lo nombró Huésped Distinguido de la capital.

“Gracias Silvio por estar aquí, aunque en realidad tu siempre estás aquí, en nuestras vidas, en nuestras certezas, en nuestras convicciones, en nuestros amores, en los sueños y en las realizaciones siempre, en la lucha por un presente y un futuro feliz, solidario y transformador”, compartió Sheinbaum durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino.

"Está Ciudad, Silvio Rodríguez, te recibe rendida porque nobleza obliga, porque nos recuerdas que no hay de distraernos porque nadie no lo va a perdonar"

Durante la ceremonia, Rodríguez agradeció a Sheinbaum por el reconocimiento asegurando que las palabras que canta “me cuestan mucho. Trabajo mucho en ellas generalmente, la mayoría de las veces. Quiero decir que no tengo una facilidad de palabra como pudiera parecer”.

¡Ocurriendo ahora! ¡La lluvia no impidió que la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México se desborde de personas para escuchar a Silvio! #Cuba #CDRCuba #SomosDelBarrio pic.twitter.com/x0wq5Mk5qI

“Muy agradecido, muy agradecido de corazón que esta ciudad, que esta señora que representa la ciudad me haga este regalo que, como ella bien dice, es una cosa que uno siente ya como de tanto que ha estado aquí, de tanto que ha visitado, de tanto que ha compartido con tantas compañeras y compañeros, en tantas situaciones diferentes y en tantas circunstancias diferentes, no siempre hermosas o esperanzadoras como las que parecen alumbrarnos hoy. Y nada, muchas gracias. ¡Viva México!”.

¿QUIÉN ES SILVIO RODRÍGUEZ?

Silvio Rodríguez Domínguez, mejor conocido como Silvio Rodríguez, es un cantautor, guitarrista, poeta y exponente característico de la Nueva Trova, género musical surgido en la Revolución cubana.

A la edad de 21 hizo su debut musical en el programa Música y estrellas. Años más tarde Rodríguez empezó a ofrecer sus primeros recitales en solitario como telonero del músico y compositor cubano César Portillo de la Luz.

A mediados de 1968, participó en el Festival de la Canción Protesta, organizado por la Casa de las Américas donde coincidió con Pablo Milanés y Noel Nicola.

La vida y obra musical del cantautor estuvo marcada por la caída de la dictadura de Fulgencio Batista a manos del Ejército Rebelde liderado por Fidel Castro. Inclusive Silvio Rodríguez llegó a dedicar su tema “El Necio” a Castro y, el pasado 6 de junio dedicó la misma canción al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional.

Durante una entrevista cedida a la Radio Nacional de Venezuela en 2016, Silvio Rodríguez compartió que este tema lo compuso en los 90 luego de que en el Aeropuerto de Miami, en donde se encontraba para hacer escala a Puerto Rico, le pidieran que tirara su guitarra por llevar un sticker de Fidel Castro y uno de la bandera de Cuba.

“Me rompieron una guitarra. Fueron cubanos que trabajaban en el aeropuerto quienes le saltaron encima. Culpa mía creo yo, porque tenía una pegatina de Fidel y una bandera cubana, y no me dio la gana de quitarlas. Digamos que me lo busqué”, compartió.