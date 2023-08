Una mexicana, acusada de homicidio, es exonerada en Texas luego de 18 años en prisión

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– La mexicana Rosa Estela Olvera Jiménez, quien pasó 18 años en una prisión en Estados Unidos, fue liberada luego de que la Corte de Distrito del Condado de Travis, en Texas, decidió desestimar el cargo de homicidio en su contra.

Olvera Jiménez fue acusada del homicidio por ahogamiento de una menor de edad, por lo que fue sentenciada a 99 años de cárcel, en 2003. No obstante, recientemente la Jueza de Distrito en Austin, Karen Sage, consideró que no había delito que perseguir y que la mexicana era inocente.

Dicha decisión fue tomada con base en la evidencia científica proporcionada por expertos que confirmaron que el incidente en el que falleció el menor de edad se había tratado de un accidente, no de un homicidio como apuntaron inicialmente.

BREAKING: Rosa Jimenez was just exonerated after 18 years of wrongful conviction in Texas. Her charges were dismissed after medical experts affirmed the death of the 21-month-old child at the center of her case was a tragic accident, not murder. pic.twitter.com/CNr1cLsZlr

Durante el juicio original, la Fiscalía de aquel momento presentó un testimonio erróneo que afirmaba que era físicamente imposible que el menor de edad se hubiera ahogado de forma accidental, razón por la cual fue encontrada culpable.

En mayo, la Corte de Apelaciones de Texas anuló aquella condena y dictaminó que la Fiscalía estatal utilizó en ese momento testimonios falsos en contra de Olvera Jiménez, por lo que el caso regresó a la Corte de Distrito de Travis para su revisión.

En su intervención, la Jueza Karen Sage pidió una disculpa pública a Olvera Jiménez por la falla en el proceso penal en su contra y que la mantuvo en prisión por casi 20 años.

Según el Consulado General de México, su personal brindó asistencia consular y mantuvo una comunicación constante con Olvera Jiménez, así como con sus familiares y abogados defensores.

Asimismo, señaló en un comunicado que se le ofreció apoyo financiero al caso y se realizaron “gestiones de alto nivel” ante autoridades migratorias en 2021, cuando Olvera Jiménez obtuvo su libertad, para que permaneciera en Estados Unidos para concluir su proceso penal.

La mexicana fue representada por la organización Innocence Project, con sede en Nueva York, la cual estuvo presentando evidencias y argumentos legales en diversas instancias judiciales para comprobar los errores cometidos en el proceso penal, según las autoridades mexicanas.

BREAKING: A judge in Austin has dismissed charges against Rosa Jimenez in a wrongful conviction case in a child’s death that sparked attention on both sides of the border.

The Innocence Project has championed her case, and she was released from prison in 2021. #rosajimenez pic.twitter.com/lrYHJWAMdk

— Carime Hernández (@CarimeHernandez) August 7, 2023