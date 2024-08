Zambada: A mi amigo Cuén lo mataron en el mismo rancho donde me secuestró Joaquín

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El capo del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, dio este sábado sus primeras declaraciones, a través de su abogado, en un documento donde revela varios detalles de su captura, de la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, así como del destino de Héctor Melesio Cuén, de quien afirma fue asesinado en el mismo rancho donde el narco cayó después de décadas de zafarse de la justicia.

Además, hizo un llamado “al pueblo de Sinaloa” para que “ejerza moderación y mantenga la paz en nuestro estado. Nada se puede resolver con violencia. Ya hemos pasado por eso antes y todos perdemos”. Esto ante la tensión por una posible escisión del cártel luego de la traición entre sus principales líderes.

BREAKING: Statement released by El Mayo Zambada through his lawyer says he was ambushed when expecting to meet Rubén Rocha Moya, the governor of Sinaloa, and Héctor Melesio Cuen Ojeda, politician who was killed on the days of the arrests. pic.twitter.com/iXLq6EC3AD

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 10, 2024