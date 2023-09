El norte sobre el vacío y Bardo conquistan la entrega de los Ariel 2023

Huesera, de Michelle Garza Cervera, la película más nominada de esta edición se llevó cuatro premios, incluido el de Mejor Ópera Prima.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) premió en su edición 65 de los Ariel a lo mejor del último año del cine mexicano, donde Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, arrasó con ocho estatuillas, pero El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella, venció como Mejor Película.

La película de González Iñárritu recibió ocho preseas: Mejor Dirección; Daniel Giménez Cacho como Mejor Actor; Darius Khondji por Mejor Fotografía; Martín Hernández, Nicolas Becker, Ken Yasumoto, Jon Taylor, Frankie Montano y Santiago Núñez por Mejor Sonido; Roberto Bonelli, Eugenio Caballero, Daniela Rojas Mont y Carlos Jacques, por Mejor Diseño de Arte; Anna Terrazas por Mejor Vestuario; Iñárritu y Mónica Salazar, por Mejor Edición; y Mejores Efectos Visuales.

El largometraje ganador del Ariel 65 en la categoría de Mejor película es…EL NORTE SOBRE EL VACÍO 🌟 pic.twitter.com/fIAeoSGsPu — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

Por su parte, El norte sobre el vacío se llevó a casa la presea más cotizada que es Mejor Película, y también Raúl Briones ganó en la categoría de Mejor Coactuación Masculina, de las 14 nominaciones en las que compitió.

Asimismo, otra de las películas más premiadas de anoche fue Huesera, de Michelle Garza Cervera, que era de inicio el filme con más nominaciones de la noche. Los Ariel premiaron a Michelle Garza por la Mejor Ópera Prima; a Michelle Garza y Había Castilla, por Mejor Guion Original; a Adam Zoller, por Mejor Maquillaje; y a Juan Carlos Santos, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Raúl Camarena, por Mejores Efectos Especiales.

El ganador en la categoría de mejor dirección es…Alejandro G. Iñárritu por BARDO, FALSA CRÓNICA D EUNAS CUÁNTAS VERDADES @netflixlat @bardomovie pic.twitter.com/sVvZKVlo1L — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

Aquí la lista completa de la premiación:

— Mejor película: El norte sobre el vacío.

— Dirección: Alejandro González Iñárritu, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

— Actor: Daniel Giménez Cacho, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

El ganador en la categoría de mejor actor es…Daniel Giménez Cacho por BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES @netflixlat @bardomovie pic.twitter.com/ZkFLySiEVF — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Actriz: Arcelia Ramírez, La civil.

— Coactuación masculina: Raúl Briones, El norte sobre el vacío.

— Coactuación femenina: Úrsula Pruneda, Trigal.

La ganadora en la categoría de mejor actriz es…Arcelia Ramírez @Arcelia Ramírez por LA CIVIL 🌟 pic.twitter.com/QjlXxY3e3P — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Revelación actoral: Emilia Berjon, Trigal.

— Guion original: Huesera.

— Fotografía: Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

La ganadora en la categoría de ópera prima es…Michelle Garza Cervera por HUESERA 🌟 pic.twitter.com/qGG7CrUrOh — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Edición: Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

— Sonido: Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

— Música original: Zapatos Rojos.

Las ganadoras en la categoría de mejor Guión original son…Michelle Garza Cervera & Abia Castillo por HUESERA 🌟 pic.twitter.com/zrVZ9WywBo — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Diseño de arte: Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

— Vestuario: Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

— Maquillaje: Huesera.

Los ganadores en la categoría de sonido son…Martín Hernández, Nicolas Becker, Ken Yasumoto, Jon Taylor, Frankie Montaño y Santiago Núñez por BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES @netflixlat @bardomovie 🌟 pic.twitter.com/BDKaIAGQVV — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Efectos visuales: Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades.

— Efectos especiales: Huesera.

— Ópera prima: Huesera.

El ganador en la categoría de mejor largometraje documental es…Andrés Káiser por TEOREMA DE TIEMPO 🌟 pic.twitter.com/ee3xVBAEJV — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Largometraje documental (empate): Teorema de Tiempo y Dioses de México.

— Largometraje de animación: Home is somewhere else.

— Cortometraje documental: Las nubes son de música.

El ganador en la categoría de mejor largometraje documental es…Helmut Dosantos por DIOSES DE MÉXICO 🌟 pic.twitter.com/lc5gnLqrMp — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Cortometraje de ficción: Agustina.

— Cortometraje de animación: El año del radio.

— Película iberoamericana: Argentina, 1985 (Argentina).

La ganadora en la categoría de Revelación Actoral es…Emilia Berjón por Trigal🌟 pic.twitter.com/HWwNoL3aSL — AMACC (@AcademiaCineMx) September 10, 2023

— Ariel de Oro a la trayectoria: Departamento de Sonido e Imagen de la Universidad de Guadalajara; Marcela Fernández Violante, cineasta; y Juan Mora Catlett, director.