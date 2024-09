Ataque israelí contra una zona humanitaria habría dejado al menos 40 personas muertas

Por Wafaa Shurafa y Samy Magdy

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP).- Un ataque israelí contra un atestado campamento para palestinos desplazados por la guerra en Gaza mató a al menos 40 personas e hirió a otras 60 en la madrugada del martes, según funcionarios palestinos. Israel dijo que atacó a “importantes” milicianos de Hamás, una afirmación que el grupo insurgente niega.

Fue uno de los ataques más letales hasta la fecha en Mawasi, un lugar con campos de tiendas de campaña abarrotados ubicado a lo largo de la costa del enclave, que fue designado por Israel como zona humanitaria para que cientos de miles de civiles se refugiaran de la guerra entre Israel y Hamás.

La Defensa Civil —los rescatistas que operan bajo el Gobierno de Hamás— señaló que había recuperado 40 cadáveres y seguía buscando a más gente. Familias enteras murieron en sus tiendas, añadió.

Un camarógrafo de The Associated Press vio tres enormes cráteres en el lugar, donde rescatistas y desplazados cavaban entre la arena y los escombros con herramientas de jardín y con sus propias manos, alumbrándose con teléfonos celulares. Sacaron partes de cuerpos de la arena, incluyendo lo que parecía ser una pierna humana.

The Israeli army committed tonight a new massacre against the civilian Palestinians who shelter in tents in Khan younes Mawasi area which was declared by the Israeli army as a safe humanitarian area. 100civilians including many children and women were killed or injured in the… pic.twitter.com/61vwZKcVfR

Attaf al-Shaar, una desplazada de la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, contó que el ataque ocurrió justo después de la medianoche y provocó un incendio.

“La gente quedó enterrada en la arena. Estaban recuperando trozos de cuerpos”, dijo a un periodista de la AP en la zona.

El hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, uno de los tres que recibieron víctimas, reportó la llegada de aproximadamente dos docenas de cadáveres luego del incidente.

El ejército israelí, por su parte, dijo que atacó a milicianos de Hamás que operaban en un centro de mando y control y que empleó munición de precisión, vigilancia aérea y otros medios para limitar la muerte de civiles.

One of the craters caused by the bombs dropped by Israelis to commit the new Mawasi refugee camp massacre.

I haven’t seen such a massive crater since the occupation launched its genocidal war on Gaza.

This is unreal. Entire Palestinian families have been wiped out. pic.twitter.com/kPqTjp2vWr

