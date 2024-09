Kamala Harris realizará una gira por estados indecisos tras debatir con Donald Trump

Por Josh Boak

PITTSBURGH, Pensilvania, EE.UU. (AP) — La Vicepresidenta Kamala Harris planea una gira de campaña de cuatro días a través de los principales estados indecisos después del debate del martes entre la demócrata y el republicano Donald Trump.

Su gira “New Way Forward” incluirá un nuevo anuncio de televisión, mítines, eventos de sondeo y programas diseñados para dirigirse a importantes grupos de votantes, detalló la campaña el domingo, añadiendo que la gira culminará al inicio del Mes de la Herencia Hispana el 15 de septiembre.

En una reñida contienda contra el expresidente, la campaña de Harris considera que tiene margen para persuadir a los votantes antes de centrarse más intensamente en la participación con el inicio de la votación anticipada antes de las elecciones del 5 de noviembre. Trump también ha intensificado su acercamiento con mítines y entrevistas en foros aparentemente amigables.

El período posterior al debate en Filadelfia marca el arranque de una intensa carrera hacia el final de lo que ha sido una contienda dramática.

“Nuestra campaña llevará el mensaje de la Vicepresidenta directamente a los votantes dondequiera que estén”, dijo Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña. “Con tanto en juego en esta elección, debemos darlo todo en el campo de batalla”.

Trump, que hizo campaña el sábado en Wisconsin, publicó en las redes sociales que “cuando” gane, cualquiera que considere que él haya estado “involucrado en un comportamiento sin escrúpulos” relacionado con las elecciones “será buscado, capturado y procesado a niveles que, lamentablemente, nunca antes se han visto en nuestro país”.

Después del debate, los líderes políticos conmemorarán el miércoles el aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Harris inicia su gira el jueves en Carolina del Norte y su compañero de fórmula, el Gobernador de Minnesota Tim Walz, estará en Michigan. El viernes, Harris regresará a Pensilvania mientras que Walz estará en Michigan y Wisconsin.

