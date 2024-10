Qué impresionante, querido lector. El día de ayer venía escuchando una entrevista de la periodista Carmen Aristegui con el presidente del Senado, el senador Fernández Noroña, en su programa de radio, sobre la reforma al poder judicial, donde la periodista insistía e insistía sobre su posible “anulación”, en la tan cantada crisis constitucional que muchos ven venir o ya ven francamente aquí. La verdad, querido lector, todo parecen patadas de ahogado de la Corte y de la oposición que, por desgracia, son casi lo mismo, o parecen. Por más que el senador le insistía a la periodista que los ministros de la Suprema Corte no tenían facultades para declarar inconstitucional a la propia Constitución, ni procedía ningún amparo, la periodista insistía.

Y es que resulta muy obvio que algunos medios, analistas y periodistas están desesperados por crear una narrativa fantasiosa en la cual la Corte tiene atribuciones que no tiene. Supongo que la distorsión tiene el cometido de crear presión e irresponsablemente crear falsas expectativas en los opositores y quienes los apoyan o, en su caso, apoyar medidas ilegales que tomarían los ministros. Un delirio colectivo parecido al de quienes al día de hoy siguen con la convicción de que hubo un enorme fraude oculto en el proceso electoral que invirtió los porcentajes de las candidatas y que le habría dado un arrollador triunfo a Xóchitl Gálvez. No se ría, en realidad es para llorar.

Tenemos una oposición que se deshace en combates inútiles contra molinos de viento, querido lector. Combates perdidos de antemano, porque luchan por evitar algo que ya sucedió. No sé si sea una especie de terapia psico-política para poder lidiar con la realidad de su fracaso, o qué, pero son incapaces de luchar en el terreno de lo real, emprender batallas que puedan ganar o siquiera que tengan alguna ventaja. Creer que pueden evitar cambios constitucionales o que en realidad ganaron las elecciones, solo los debilita y desampara a una buena cantidad de mexicanos que no votaron por Morena. Hay y habrá necesidad de políticos capaces de representar una opción distinta al oficialismo, o que por lo menos se erija como crítica, pero mientras la oposición se debata en acalorados enfrentamientos inútiles, no habrá nadie que pueda oponerse al enorme poder de Morena.

Lo cierto, ciertísimo, es que la reforma al poder judicial ya fue aprobada, ya se modificó la Constitución y por tanto ya están vigentes los cambios. Los Ministros de la Suprema Corte no pueden hacer ya nada, a menos que se atribuyan facultades que no tienen, en cuyo caso sí crearían, ellos, una crisis. No sé si constitucional, porque más parece la insurrección de unos cuantos jueces actuando a favor de sus intereses, que una real controversia institucional. Tampoco le veo mucho sentido a esto, como no sea anticipar su propia caída, por unos meses y acrecentar el repudio de la población por un poder que es de suyo muy mal visto y calificado. No ganarían nada, al contrario. Por ello, yo creo que terminarán pronto con la incertidumbre y las ambigüedades, por su propio bien y la estabilidad del país. No van a conseguir que el poder legislativo “corrija” los cambios constitucionales que ya hicieron, como la elección de jueces, así que es inútil continuar con la fallida pretensión de evitar lo inevitable.

Al final, los cambios se llevarán a cabo porque Morena ganó la presidencia y tiene las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y Senadores, y también la mayoría en los congresos de los estados ¿en serio creerán los ministros que ellos están por encima de esa realidad inobjetable? Yo no me lo creo, querido lector, me parece inverosímil. A menos que realmente enloquecieran en su intento fútil por salvaguardar algo que ya perdieron desde que Morena consiguió el poder de cambiar la Constitución, y no les importe nada ya, ni desprestigiar aún más al poder judicial.

Aun así, si esto sucediera, sería completamente inútil. La batalla contra la reforma judicial está completamente perdida. A diferencia del sexenio anterior, cuando López Obrador sí fue frenado por el poder judicial, en éste el poder judicial perdió toda capacidad de actuar políticamente contra el ejecutivo. Por la sencilla razón de que Morena puede seguir modificando la Constitución, no una sino las veces que quiera durante los próximos años. Y lo haría legal y legítimamente, porque sí, ganaron, arrollaron en las elecciones de junio y consiguieron los tres votos que necesitaban para tener una mayoría calificada en el Senado. Así es, querido lector, y no hay manera de cambiarlo por más que lo intenten, deseen y crean.

Lo mejor para el país sería que la oposición, que se encuentra dentro y fuera del poder judicial, lidiara de una buena vez con esta abrumadora realidad y buscara una manera de enfrentarla, antes que el chapoteo y las olas que crean sus brazadas terminen por engullirlos, ¿no cree? Ahora sí, por el bien de todos.

