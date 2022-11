Pablo Gómez: El Instituto Electoral ha consentido fraudes, “milita en la oposición”

Pablo Gómez Álvarez habló con SinEmbargo Al Aire sobre la propuesta de Reforma del Presidente López Obrador y las críticas de la oposición que alegan que se busca desaparecer al Instituto Electoral. “El INE milita abiertamente en la oposición, pero fuera de los personajes que han llevado al INE a esa militancia tenemos un problema, el INE nunca fue una institución eficiente”, dijo en la plática.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– “El INE es una decrepitud, nunca fue el órgano que esperamos los mexicanos, se sumó a todos los fraudes que hubo”, criticó en entrevista Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y quien fue representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el órgano electoral.

Gómez Álvarez se pronunció sobre los reclamos que ha hecho la oposición por la iniciativa de Reforma Electoral presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), el cual reduciría de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular.

La propuesta ha sido calificada por la oposición como un intento por desaparecer al Instituto Electoral, por lo cual han llamado a una serie de movilizaciones el próximo domingo en “defensa” de este órgano, la principal de ellas en la Ciudad de México.

“Sería imposible que desapareciera (el INE), es una institución necesaria para organizar los comicios, el problema es que hace muchas más cosas que organizar los comicios, que es su función constitucional y muchas menos cosas que organizar bien los comicios”, señaló Pablo Gómez a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Gómez cuestionó el hecho de que el órgano electoral haya invalidado candidaturas a Morena en el pasado proceso electoral para beneficiar a la oposición, algo que, expuso, ni siquiera ocurría en los peores tiempos de la Comisión Federal Electoral, órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) que precedió al Instituto.

“El INE milita abiertamente en la oposición, pero fuera de los personajes que han llevado al INE a esa militancia tenemos un problema, el INE nunca fue una institución eficiente”, sostuvo.

A lo largo de esta administración se ha cuestionado la operación del INE. Por una parte se ha criticado el protagonismo de su Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello. “Es una pieza clave del bloque conservador en México, él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan que en México había democracia”, dijo esta semana el Presidente López Obrador.

No es la única crítica. La principal, además de su supuesta imparcialidad, ha sido el costo que implica mantener su estructura. Los consejeros y su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, que está en ese puesto desde 2008 ganan más que el Presidente, por ejemplo. Todo ello ha derivado en la presentación de una Reforma Electoral que contempla además de la constitución del INEC y de la reducción del número de sus integrantes, reducir el número de diputados y el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Pablo Gómez recordó que durante su existencia como órgano autónomo, el Instituto Electoral ha sido acusado de permitir “fraudes grandes, chicos y medianos”. En cuanto a los primeros, habló sobre los señalamientos que a la fecha pesan sobre los comicios presidenciales de 2006, en los que se declaró Presidente a Felipe Calderón Hinojosa por una diferencia de 0.56 por ciento, luego de una campaña en la que el Presidente Vicente Fox y un grupo de empresarios operaron contra el candidato de la izquierda: Andrés Manuel López Obrador.

“En 2006 tenía el PRI y el PAN completamente agarrado a todo el Instituto, ese Consejo General no se integró mediante cuotas, las cuotas nada más fueron del PRI y el PAN, al Verde le dieron uno y se acabó, ellos hicieron el paquete completo porque el PRD, cuyo coordinador parlamentario era yo, rechazó ese acuerdo, nosotros no estábamos de acuerdo con las cuotas”, expuso Gómez Álvarez.

Y añadió: “Ese Consejo General que permitió el fraude que llevó a Calderón a la Presidencia fue uno de los más grandes porque modificó al Presidente de la República, permitieron todo, pero todo quiere decir todo”.

Pablo Gómez explicó que seis años después, en la elección de 2012, “vino la crisis del sistema de fiscalización que era nuevo, el PRI compró votos como pocas veces, utilizó al sistema financiero nacional para realizar el fraude, que es comprar votos con dinero público”. Y frente a ello, indicó que “el INE jamás averiguó absolutamente nada porque el INE no está diseñado para impedir la compra de votos”.

“El INE y su antecesor el IFE fueron el escenario donde se realizaron esos fraudes y fueron la institución que permitió, toleró, hizo cómplice de esos fraudes, pero también de los pequeños, no solamente de los grandes, todos aquellos que fueron locales, concretos, el INE fue un protagonista destacado. Que no vengan con cuentos, queremos una institución que no solamente sea independiente, que sea confiable, que sea honrada. ¿Cómo puede ser honrada una institución cuyos principales integrantes son los miembros del Consejo General y son también los ejecutivos de 332 juntas ejecutivas que tiene en el país?”, cuestionó.

Gómez expuso que el Consejo General del Instituto “es demasiado grande, muy inoperante”, por lo que se vuelve imprescindible reducirlo un poco, “pero no por razones de ahorrar dinero, sino por operatividad simplemente”. Precisó que el Consejo General es actualmente integrado por decisión de la Cámara de Diputados: “Los partidos se ponen de acuerdo, nombran a los consejeros y ya empezamos mal, la suma de parcialidad no da imparcialidad, sino una parcialidad barroca que es lo que tenemos”.

“Los consejeros son representantes de los partidos, la Constitución dice que los partidos no tienen voto en el Consejo General ¡mentira total!, nunca ha sido así, siempre han tenido voto a través de interpósitas personas, hay que eliminar ese sistema, eso ya fracasó, pero fracasó desde un principio y hemos mantenido eso años y años”, alertó.

En ese sentido, indicó que si bien la propuesta de Reforma Electoral del Presidente no es un sistema perfecto, consideró que se tiene que “intentar otra fórmula, no nos podemos quedar con lo que ya sabemos que funciona mal, que hizo del instituto un órgano del estado mexicano de parcialidades, que sumadas nunca dieron una imparcialidad”.

“Una garantía del 100 por ciento (para que no se corrompa este nuevo Instituto) me parece que no la puede dar nadie, simplemente estamos pensando que si le quitamos a la Cámara el monopolio y el nombramiento de consejeros y le quitamos al Senado el monopolio y el nombramiento de los magistrados hacemos un sistema mucho más abierto y lo ponemos a consulta popular, por lo menos los consejeros y los magistrados tendrían que decir ‘yo soy producto de una elección del pueblo, a mí ningún partido me trajo aquí, no tengo compromiso con nadie’”.

Pablo Gomez reconoció que hay algunos problemas en la propuesta del Presidente como por ejemplo el financiamiento ordinario, es decir el recurso que se le da a cada partido, permanentemente.

“La propuesta presidencial implica cancelar el financiamiento ordinario y mantener como está el financiamiento de campaña electoral ¿por qué? Porque la campaña electoral es un acto democrático que el Estado debe financiar a efecto de bajar la disparidad entre unos partidos y otros. […] Es un nuevo sistema de partidos el que está proponiendo el Presidente en su iniciativa, los consejeros del INE no lo podrían entender porque no les da”, puntualizó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado