Horizon Zero Dawn Remastered, una experiencia tan buena como la primera vez

Horizon Zero Dawn Remastered nos presenta a Aloy, una joven que deberá ayudar a GAIA, para tratar de destruir a HADES, una inteligencia artificial, y poder así implementar la iniciativa “Zero Dawn” para restaurar al mundo.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- En 2017 conocimos por primera vez a la nueva franquicia de Guerrilla Games, conocidos por ser el estudio que nos entregó uno de los mejores FPS del PS2 y posteriormente en el PS3, sin embargo, desde el PS4 decidieron dar un salto que los llevó a entregar a una de las franquicias más emblemáticas de la marca de PlayStation de la última década. Apenas hace 2 años experimentábamos la secuela del juego, Horizon Forbidden West y un año después su único DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores, éste es un gran momento para volver a los inicios que vieron nacer esta franquicia.

La historia de Horizon Zero Dawn Remastered mantiene todo lo que conocimos en su versión original y para quienes no estén familiarizados aún con esta aventura, nos pone en el papel de Aloy, una joven marginada de una de las diferentes tribus que habitan ese mundo post apocalíptico representado por el planeta Tierra, el cual, está renaciendo con humanos después de que la tecnología y las máquinas se apoderarán de él. Con el paso del tiempo conocemos diferentes tribus cada una con creencias e información diferente, sin embargo, Aloy, al ser una persona que no ha vivido bajo estas normas desde pequeña, se ve involucrada con tecnología del mundo antiguo que le permite ver cosas que la mayoría de los demás humanos con los que interactuamos no ven, a este objeto lo conoceremos como “foco” y será una pieza clave para investigar y descubrir los secretos que oculta el mundo antiguo.

Poco tiempo después, Aloy descubre que existía una iniciativa para intentar restaurar el mundo llamada “Zero Dawn”, pero que, en una parte del proceso, una de las inteligencias artificiales encargadas de llevar esto acabo, HADES, fue corrompida, por lo que es nuestra misión ayudar a otra inteligencia artificial de nombre GAIA, para tratar de destruir a HADES y restaurar el programa “Zero Dawn” antes de que consuma por completo el mundo y la atmósfera que conocemos.

Al hablar de jugabilidad, podemos decir que sigue siendo una de las mejores cosas del juego y es que, aunque en la segunda entrega vimos una versión mucho más dinámica y mejorada, además de la adición de otros elementos como el glder para movernos, estamos frente al juego que formó el camino para que esa segunda entrega fuera espectacular, con algunas armas que hacen un gran trabajo al enfrentar a los enemigos, los diferentes tipos de arcos, munición y las armaduras que complementan a nuestro personaje.

De las mejoras que tenemos en esta versión remasterizada, si bien no son tantas y el salto generacional no es tan marcado como lo hemos visto en otros relanzamientos, el juego utiliza todas las capacidades del PlayStation 5 para brindarnos mejores animaciones, un modelado 3D de personajes y escenarios mucho más detallados, la realidad es que esta entrega hasta casi a altura de su sucesora y los visuales que nos entrega en el PlayStation 5 son simplemente espectaculares en todo momento, además de esto, el juego nos ofrece mucho mejores tiempos de carga, casi instantáneos, tal vez siendo una de las diferencias más marcadas comparadas con el potencial del PlayStation 4. Además de esto, el juego nos deja importar nuestra partida pasada, así podemos comenzar desde donde nos quedamos o iniciar una partida nueva por completo.

Horizon Zero Dawn Remastered tal vez sea una entrega que no necesariamente necesitábamos, siendo una entrega relativamente nueva, además de que a nivel gráfico no presenta una marcada diferencia, sin embargo, siempre es bueno tener un motivo para regresar a una de las mejores entregas de la familia de PlayStation.

