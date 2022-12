VIDEO: Joven reclama a Ticketmaster boleto “clonado” de Bad Bunny; era su cumpleaños

El relato de la joven se sumó a los de varios fanáticos que no pudieron ingresar por problemas con sus boletos adquiridos a través de Ticketmaster.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Una joven se llevó la peor sorpresa el día de su vigésimo cumpleaños luego de descubrir que su boleto para el concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca había sido supuestamente clonado.

La chica compartió su caso en la plataforma de TikTok donde narró que había acudido a un centro Ticketmaster para adquirir su boleto y, de todas sus amigas, su boleto fue el único que resultó presuntamente clonado.

“Hola. Me formé desde la madrugada, saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, compré mi boleto en Priority y llego y de todas mis amigas mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster. Hoy cumplo 20 y estoy sola. Grande Ticketmaster”, compartió la joven, triste por su situación.

Luego de que su video se hiciera viral en las redes sociales, la joven subió otro clip explicando a detalle cómo realizó su compra y qué pasó después de que le negaran el acceso.

“Yo compré mis boletos en la preventa Citibanamex, en la priority. Yo los compré con la tarjeta priority de mi mamá y mis otras dos amigas también lo compraron ese mismo día. Yo compré el de una amiga también. A mí no me lo revendieron, nada por el estilo”, expuso.

La joven explicó que recogió su boleto en junio o julio, en un centro Ticketmaster autorizado de Galerías Coapa y, pese a los comentarios de algunos internautas, la fan aseguró que no era la primera vez que hacía este tipo de procedimiento para ir a un concierto.

“Yo lo fui a recoger como en junio o julio en Galerías Coapa en un centro Ticketmaster y pues normal. No es la primera vez que voy a conciertos con Ticketmaster, he ido a varios, no es la primera vez que recojo boletos en un centro Ticketmaster. La verdad sólo he tenido problemas con este”.

De acuerdo con su relato, ella llegó con mucha anticipación a la fila para asegurar un buen lugar, por lo que, a lo mucho, habrían 70 personas antes que ella para entrar al estadio el día del concierto.

“Llevaba en la fila más de 12 horas, como 14 horas más o menos en lo que nos estaban dejando pasar, y cuando me estaban sacando de la fila había no más de 70 personas adelante de mí por lo temprano que llegué”, dijo.

“Mi boleto decía algo de que ya ingresó, me decían ‘es que tu boleto ya está adentro’. Dudo mucho que de 70 personas una de ellas haya tenido mi boleto clonado, entonces yo creo que es un error”, afirmó.

Respecto a los comentarios de que enseñara toda su información para que le permitieran el acceso, la joven indicó que sí lo hizo, pero aún así, el resultado fue insatisfactorio.

“Cuando me estaban sacando de la fila yo enseñé absolutamente todo, les dije ‘aquí tengo mi orden, donde aparece el mismo número que está en el ticket y la orden está a mi nombre, aquí está mi INE, tengo foto de la tarjeta de mi mamá y tengo la foto del INE de mi mamá’. Les enseñé absolutamente todo, me dijeron que no había nada que podían hacer”.

La joven contó que le propusieron intentar en otro lado: “El Azteca es gigante, iba sola, tenía miedo, como que estaba todavía en shock, estaba temblando y no me pude mover”.

“Mi hermano tenía un boleto para el viernes y un boleto para el sábado, iba a ir los dos días, y pues me dio uno, me dio para el viernes, entonces al final sí fui en gradas”, concluyó.

La historia de este joven se suma a la de varios otros luego de que el día de ayer cientos de fanáticos denunciaran a través de redes sociales que les negaron el acceso al Estadio Azteca para el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por problemas con sus boletos, a pesar de que los compraron a través de Ticketmaster.

#Música | Un caos total en el Estadio Azteca en la primera fecha de Bad Bunny. La genre sigue sin entrar. Miles reclaman fraude en los boletos vendidos por Ticketmaster y Ocesa no dice nada sobre el asunto. pic.twitter.com/jCQ7xYNkyJ — Daemoniaca™ (@daemoniaca) December 10, 2022

@Ticketmaster_Me @Profeco NO nos dejan accesar, a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar, estuvimos formados 1/2 pic.twitter.com/aNfXAvfZEv — Bad Bunny Mexico Fan Club 🇲🇽🐰🏝 (@BadbunnyMex_Fc) December 9, 2022

“NO nos dejan accesar a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar”, escribieron desde la cuenta de Twitter BadbinnyMex.

“Cuando uno piensa que @Ticketmaster_Me ya no podía ser más nefasto; llega el concierto de Bad Bunny y han hecho un cagadero monumental. Esa empresa no puede seguir en pie ni un día más”, escribió otro usuario de Twitter.

Las personas que fueron regresadas porque su boleto no pasaba, fue duplicado, se los quitaron o no existía.

“Oigans, si compraron boleto para #BadBunny en Preventa, y no los dejan pasar, regresen a los accesos y digan que ya revisaron con Ticketmaster y exijan que les lean de nuevo su boleto para que los dejen entrar. Resulta que fue un error en el sistema de Ticketmaster”, escribió otras usuaria en Twitter.

imagínate estar meses esperando con ilusión el concierto de bad bunny y que estando en la puerta, sin más ni más te digan “no” y te saquen del estadio azteca, el puto fraude de ticketmaster ya es un chiste, no pueden ser más cínicos @Ticketmaster_Me queremos soluciones! pic.twitter.com/wO1ehQMrTi — Paulita (@Pau_ZaE) December 10, 2022

@Ticketmaster_Me @Ticketmaster

MUCHISIMAS PERSONAS ESTAMOS SIENDO SACADAS (LITERALMENTE NOS AVIENTAN) DEL CONCIERTO DE BAD BUNNY EN EL ESTADIO AZTECA QUE PORQUE NUESTROS BOLETOS NO PASAN PORQUE USTEDES LOS DIERON DE BAJA QUEREMOS UNA SOLUCIÓN @tourbadbunny @sanbenito pic.twitter.com/KSj9z3cn8S — Fer (@ferfgarciaa) December 9, 2022

En los videos compartidos a través de Twitter se observó a cientos de personas intentando ingresar al Estadio Azteca y reclamando por la legitimidad de sus boletos, algunos comprados en preventa.