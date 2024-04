EU anuncia nueva fase de la lucha contra el fentanilo; es un paso crítico: Mayorkas

Por María Ortiz

Los Ángeles, 11 de abril (LaOpinión).- Varias agencias federales se han unido para dirigir esfuerzos contra los líderes de los cárteles de narcotráfico y concentrar recursos en la frontera sur de Arizona en la lucha por frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado de prensa.

La estrategia, Operación Plaza Spike, es parte de un esfuerzo de múltiples agencias para interrumpir el contrabando de drogas sintéticas ilícitas hacia Estados Unidos y detener la exportación ilegal de armas desde Estados Unidos a los cárteles en México.

La operación se centrará en funcionarios de alto rango del cártel y sus asociados.

Una plaza es un territorio controlado por un cártel mexicano, a menudo directamente al sur de un cruce fronterizo con Estados Unidos. Según la CBP, el tráfico de drogas por las plazas mexicanas ha acelerado el uso de drogas sintéticas, como el fentanilo, entre otras.

Esta es la siguiente fase de la Estrategia de la CBP para Combatir el Fentanilo y otras Drogas Sintéticas, un esfuerzo internacional y de todo el Gobierno de EU, para anticipar, identificar, mitigar y reducir a los productores, proveedores y traficantes de drogas sintéticas ilícitas.

“We are unrelenting in this mission, and I want to be perfectly clear, if you are making or moving fentanyl across our borders, if you are responsible for the poisoning of our people, we know who you are, and we are bringing the full force of the federal government…” 6/6 pic.twitter.com/87GK5thF4O

