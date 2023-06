“Estuvo fuera de lugar”: #LadyTepito ofrece disculpa pública a familiares de víctima

La joven aclaró en un video los comentarios qu hizo contra la familia que protestaba afuera de la FGJ-CdMx, a quien dirigió su mensaje.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Daniela, conocida como “Lady Tepito“, ofreció este domingo una disculpa pública, luego de que se ganara el apodo por amedrentar y amenazar a familiares de Lesly Martínez, una víctima de feminicidio, afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ–CdMx).

“Mi nombre es Daniela, hago esta video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar”, explicó en un mensaje grabado.

Ante la popularidad que mantiene en las redes sociales, la joven que agredió a los manifestantes reconoció en su video que sus comentarios respecto a la situación estuvieron “fura de lugar” y no había justificación de su comportamiento.

Por lo que aclaró que ella desconocía el motivo de la protesta, lo cual también consideró importante mencionar, ya que ella no sabía el porqué estaban afuera de la institución.

La protesta para exigir avances en el caso de la joven Lesly Martínez, encontrada sin vida hace un mes y asesinada a manos de su exnovio, Alejandro Alberto “N”, se llevaba a cabo el 8 de junio cuando Daniela, vestida de negro, se acercó a ellos para exigirles que se retiraran de la puerta del lugar.

En un video de la protesta, se escucha cómo la mujer hace uso de un lenguaje ofensivo para reclamarles, y asegurando ser empleada de la institución: “Órale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”.

Resulta que #LadyTepito no pertenece a @FiscaliaCDMX según dijo la misma dependencia, lo que se sabe es que se llama Daniela y trabajó como Guardia de Seguridad pero fue despedida por conflictiva. pic.twitter.com/lIJfc54NPx — Libro Negro (@Libro_negro_) June 9, 2023

“¿Nos está amenazando?”, cuestiona una de las presentes.

El momento quedó capturado en una grabación que se volvió viral en redes sociales, donde esta mujer hace uso de un lenguaje muy florido y amenaza a los presentes, por lo que fue bautizada como #LadyTepito.