“No soy objetivo”: AMLO sobre la aspiración de Luisa María Alcalde a dirigir Morena

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que no es objetivo al hablar de Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien hace unos días reveló que le gustaría dirigir Morena, el partido que fundó y lo llevó al poder en 2018.

“En el caso de Luisa, no soy objetivo. Imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban cuando estábamos empezando, organizó a los jóvenes, ella, y otras compañeras y compañeros. Era muy difícil. Que conste que no es propaganda, eh. Todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan yo doy mi opinión”, dijo al ser cuestionado por las aspiraciones de su colaboradora.