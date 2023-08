Va por México se hunde en el fango

https://www.youtube.com/watch?v=XKwdskYx0MI

Entre gitanos no se leen las manos y mucho menos se adivinan la buenaventura. Esta antiquísima sentencia popular resume la natural desconfianza que existe entre personas que se conocen muy bien sus mañas, sus trucos y sus trampas, por lo que difícilmente se pueden engañar mutuamente. Sin embargo, aunque todos se conocen todo y se saben todo en el seno de PAN, PRI y PRD, pesaron más la simulación y la hipocresía, que la muy justificada desconfianza, entre los actores de la primera etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, rumbo a la postulación de su candidato para la Presidencia de la República.

Los resultados muestran que el proceso, tutelado y manipulado por PAN, PRI y PRD nació podrido y jamás podrá presumir la respetabilidad y legitimidad que sus promotores quieren atribuirle.

Entre los cuatro políticos que pasaron a la segunda ronda y sus respectivos equipos de apoyo, los panistas Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Santiago Creel Miranda, además de los priistas Beatriz Elena Paredes Rangel y Enrique de la Madrid Cordero, sumaron 1 millón 710 mil 223 firmas en un periodo de 26 días, entre el jueves 14 de julio del 2023 y el martes 8 de agosto del 2023. Un alarde de eficiencia, que significa que entre los cuatro y sus respectivos ayudantes captaron 65 mil 777 firmas por día y por lo menos 8 mil 222 firmas por hora, si tomáramos como referencia jornadas de trabajo de por lo menos 8 horas diarias.

Según los registros oficiales validados por el Instituto Nacional Electoral, el PRI tendría en este momento 2 millones 65 mil 161 afiliados. El PAN por su parte tendría 252 mil 140 afiliados y, sorprendentemente, el PRD presumiría 1 millón 242 mil 410 militantes registrados. Todos registros son oficiales, vigentes.

Tan sólo entre PRI y PAN sumarían 2 millones 317 mil 301 militantes afiliados oficialmente. Esto significa que el millón 710 mil 223 firmas que respaldaron a los cuatro precandidatos, dos del PAN y dos del PRI, que pasaron a la segunda ronda en el proceso de Frente Amplio, representarían el 73.80 por ciento de sus padrones oficiales de militantes reconocidos por el Instituto Nacional Electoral.

Quienes sí se vieron lentos y por eso su principal gallo se quedó fuera de la contienda, fueron los perredistas, pues sólo le sumaron 195 mil 575 firmas al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, un pobre 15.74 por ciento de su padrón de militantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral.

¿A qué referencia podríamos recurrir para comparar este proceso interno del Frente Amplio por México?

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, exgobernador independiente de Nuevo León, presentó ante el Instituto Nacional Electoral 1 millón 994 mil 783 firmas para validar su aspiración de ser candidato independiente a la Presidencia de la República, apoyos sumados entre el 16 de octubre del 2017 y el 19 de febrero del 2018. Durante 127 días, la gente de “El Bronco” sumó 15 mil 706 firmas diarias y un promedio de 1,963 por hora, en jornadas hipotéticas de 8 horas.

Por su parte, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (esposa del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa), presentó ante el Instituto Nacional Electoral 1 millón 556 mil 793 firmas para respaldar su candidatura independiente a la Presidencia de la República en 2018. Un promedio de 12 mil 258 firmas diarias, y 1,532 por hora, en jornadas hipotéticas de 8 horas de trabajo.

Estos resultados de “El Bronco” y de Margarita, que tenían enormes equipos de apoyo en todos los estados del país, con el despliegue de propaganda y recursos que parecía ilimitados, representaron un gasto oficial, declarado, por Rodríguez Calderón, de 19 millones de pesos, y de Zavala Gómez del Campo, de 13 millones de pesos. Aunque después el INE investigaba un presumible gasto de 33 millones de pesos de “El Bronco”. La cantidad mínima exigida para quienes aspiraban a ser candidatos independientes a la Presidencia de la República era de por lo menos 866 mil 593 firmas de apoyo.

El proceso de fiscalización que realizó el INE fue permanente, árduo, severo, escrupuloso, durante cinco largos meses. Por eso sorprenden la eficiencia y celeridad con las que el comité de apoyo del proceso interno del Frente Amplio por México revisó, validó y certificó casi dos millones de firmas en menos de un mes o presumiblemente, en unos cuantos días.

Por eso parece verdaderamente mágico, singularmente alucinante, extrañamente irreal, lo que lograron los cuatro sobrevivientes del proceso interno del Frente Amplio por México, que sin dinero -al menos eso aseguran- y con equipos de campaña casi inexistentes, hayan obtenido en tan sólo 26 días, resultados tan espectaculares.

De acuerdo con las normas establecidas, los aspirantes a la candidatura por el Frente Amplio debía reunir al menos 150 mil firmas, distribuidas, por dispersión geográfica, en 17 de los 32 estados del país.

Sin embargo, la magia de tan ejemplar proceso democrático operado por “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, no convenció al senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa, uno de los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, que no pasó de la primera ronda, quien cuestionó este miércoles 9 de agosto del 2023 que el Comité Organizador del proceso interno haya podido verdaderamente revisar millones de firmas en menos de un día, para determinar quiénes sí cumplieron con los requisitos establecidos.

La tarde de este miércoles 9 de agosto del 2023, en un breve mensaje, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador, informó que sólo pasaron el filtro de la recolección de firmas los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, así como los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Minutos después del anuncio, Mancera Espinosa, Coordinador del PRD en el Senado, dio a conocer que él recolectó 195 mil 575 firmas y lamentó que a 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa, lo excluyeran del proceso. Expresó con amargura: “Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”.

Mientras tanto, Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien esta semana renunció a 29 años de militancia en el PAN, exhibió en un audio en poder de nuestro diario digital SinEmbargo, cómo Ramón Mondragón, gerente de HuBox, la empresa responsable de la plataforma en la que se recolectaron las firmas del Frente Amplio por México, reconocía que eran los partidos políticos los que tenían en sus manos la base de datos de estos apoyos.

Preciado Rodríguez, denunció la noche del martes 8 de agosto del 2023, en el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, que la semana anterior se había reunido con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien, según él, sostuvo que ya estaba todo definido en el proceso interno de la oposición. Declaró Preciado Rodríguez: “Me dijo, ‘hagan lo que quieran, de todos modos ya está definido y el próximo miércoles van a pasar siete persona, tres del PAN, dos del PRI y dos del PRD y te puedo dar los nombres de los que van a pasar”.

“Es clarísimo que la plataforma es absolutamente manipulable y está diseñada para que haga la voluntad de Marko (Cortés) y haga la voluntad de Alito (Alejandro Moreno Cárdenas), entonces no se puede seguir en un proceso que es absolutamente fraudulento. No tengo nada en contra de los precandidatos, lo que estoy diciendo es que el proceso en sí está totalmente manipulado, es una farsa, una simulación a la que no me voy a prestar”, declaró Preciado Rodríguez a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Percudida, desaseada, truculenta, la primera fase del proceso para elegir al candidato presidencial del Frente Amplio por México es fiel reflejo de la fragilidad ética, del desprestigio y de la desconfianza que despiertan las dirigencias de PAN, PRI y PRD, cuyos partidos se desmoronan y se hunden en el pantano. Sin embargo, seguirán saliendo a medios muy ufanos, predicando su certeza de que en este pueblo, el suyo, no hay ladrones ni tramposos.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.