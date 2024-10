Fuga de ácido sulfhídrico causó accidente de Deer Park. Fallecidos no son mexicanos

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El accidente por fuga de gas reportado el día de ayer en la refinería Deer Park, en el estado de Texas, provocó la muerte de dos personas, confirmó esta mañana Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El titular de la paraestatal mexicana informó en la conferencia de prensa matutina que en la tarde de este jueves ocurrió una fuga de gas sulfhídrico, el cual es completamente nocivo para la salud. Como resultado de dicho incidente, dos personas murieron. Ambos no eran trabajadores de Pemex, sino de una empresa de mantenimiento y limpieza que la empresa pública contrata de forma externa.

El director de Pemex reportó que además, hubo 35 afectaciones, de los cuales se evaluaron localmente y fueron enviados al hospital. Fue a partir de ello que sólo 13 personas, de los cuales su estado de salud es bueno, siguen en internados en clínicas por protocolo.

Sobre las dos personas fallecidas, Rodríguez Padilla detalló que sus cuerpos no pudieron ser recuperados hasta la madrugada, esto debido a que, por el tipo de gas, la zona quedó afectada y contaminada por varias horas. Luego de que este se disipara, se pudo entrar y los encontraron.

“Se establece una serie de protocolos en cuanto a intervención con las familias, se da aviso a las autoridades”, añadió. “Pemex ha ofrecido todo el apoyo, hay una serie de seguros que se contratan. En este tipo de casos, los protocolos están muy bien establecidos y se han estado desarrollando de manera muy coordinada con las autoridades”.

Hasta el momento no han determinado las causas del accidente; sin embargo, confirmó que han comenzado las investigaciones correspondientes.

En Deer Park no hay personal de Pemex, más que el directivo de la refinería; sin embargo, el personal que labora en la planta es directamente de Estados Unidos.

De acuerdo con Ed Gonzalez, el jefe de policía del condado de Harris, la fuga se produjo mientras se realizaban obras en una brida de la instalación, la cual forma parte de la gran cantidad de refinerías y plantas que convierten a Houston en el corazón de la industria petroquímica de Estados Unidos.

All info remains preliminary, as situation

remains fluid. Our team is responding. Situation seems contained to the scene, and no threat to the external community. https://t.co/6Dg7bvNk0F

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 10, 2024