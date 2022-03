VIDEO: Big E, luchador profesional de la WWE, se rompe el cuello en plena batalla

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- El excampeón de la WWE, Big E, sufrió una aparatoso accidente al caer de cabeza durante una lucha de Smackdown en Alabama, Estado Unidos.

El luchador se rompió el cuello al caer de manera incorrecta durante una pelea con su compañero Kofi Kingston contra Sheamus y Holland.

La tragedia sucedió cuando Holland intentó realizarle un movimiento llamado “suplex alemán”, sin embargo, Big E lo superaba en peso por lo que cayó mal y tuvo que ser auxiliado por los paramédicos y posteriormente llevado al hospital.

Prayers up for Big E. This was terrifying to see! Hope he’s okay 🙏 Match ended shortly after and PatMcAfee looked legit terrified pic.twitter.com/dGpb7mkJKx

— kiara j (@kiaraa_tweets_) March 12, 2022