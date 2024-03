Máynez busca clausura de refinerías de Cadereyta y Tula; acusa a Xóchitl por copiarle

El candidato emecista afirmó que el cierre de ambas plantas de combustibles no implicaría una pérdida de empleos; “ya le quedan muy pocos meses, y en nuestro Gobierno sí se van a cerrar”, dijo sobre el Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que, en caso de ganar el próximo 2 de junio, cerrará las refinerías de Cadereyta, en Nuevo León, y Tula, en Hidalgo, para apostar por las energías limpias.

Durante un encuentro con medios de comunicación después de una conferencia en la Universidad Regiomontana, Álvarez Máynez señaló que el cierre de las refinerías no implicaría una pérdida de empleos.

“Las energías limpias y no renovables también pueden ser una división de Pemex, del Gobierno mexicano para tener empleos para todos estos trabajadores, estas trabajadoras que temen por el futuro de sus empleos en Cadereyta, y que tienen todo el derecho a mantener sus derechos laborales, simple y sencillamente no contaminando”, argumentó.

Asimismo, acusó a su opositora Xóchitl Gálvez Ruiz por copiar su propuesta de cierre de las plantas en Nuevo León e Hidalgo.

“Me da mucho gusto que la candidata del PRI haya copiado nuestra propuesta, ojalá que copie otras 10, 15 y que las aprobemos ya, que sus legisladores se pongan a trabajar en esos temas”, sentenció.

Ante los comentarios que versó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de dichas refinerías, Álvarez Máynez comentó a la comunidad estudiantil de la Universidad Regiomontana que debe de existir una confianza en las energías limpias, por lo que plantearía el cierre de las instalaciones durante su primer año de Gobierno.

“Que él haga lo que considere correcto en su Gobierno, ya le quedan muy pocos meses, y en nuestro Gobierno sí se van a cerrar”, agregó.

El pasado 9 de marzo, Xóchitl Gálvez anunció que en los primeros meses de su administración, si gana los comicios, buscará cerrar la refinería de Petróleos Mexicano (Pemex), ubicada en Cadereyta, así como la de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

Durante un foro de medio ambiente, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que dicha medida se basa en un riguroso análisis de expertos, el cual prevé que dichas refinarías son ejes centrales de contaminación y de enfermedades respiratorias.

“El día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi Gobierno la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva (…) Pemex es una empresa muy importante para México, pero no es más relevante que los pulmones de sus hijos”, mencionó.

En la misma línea, Gálvez señaló desde el sábado que Cadereyta es la principal fuente de contaminación y de enfermedades de la Zona Metropolitana en Monterrey, especialmente por las altas emisiones contaminantes que se desprenden de la refinería.

Sin embargo, el Alcalde de Cadereyta, el panista Come Leal, expresó su inconformidad con la propuesta de cerrar dicha refinería.

“Como Alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”, escribió Leal en sus redes sociales.

“Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del Gobernador, ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral”, aseveró.