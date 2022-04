Ganancias en materias primas e inflación de EU afecta al dólar: cotiza en 19.79 pesos

En las últimas sesiones la paridad entre la moneda local y la estadounidense ha presentado un desempeño mixto, con cambios moderados. Sin embargo, el dólar aún se encuentra cotizando por debajo de los 20.20, es decir, en un terreno estable para el peso mexicano.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– El tipo de cambio favoreció al peso al inicio de la sesión de este martes al cotizar en 19.79 pesos por dólar, debido a que las divisas de los países productores de materias primas y a la publicación de marzo sobre la inflación anual de Estados Unidos, la cual se ubicó en 8.5 por ciento.

De acuerdo con el reporte de esta mañana, el peso comenzó la jornada con una apreciación de 0.72 por ciento o 14.3 centavos y con una paridad entre un máximo de 19.9530 y un mínimo de 19.7925 pesos. Hasta el corte de las 11:30, el dólar se ubicaba en 19 pesos con 86 centavos.

Parte del fortalecimiento de divisas de países productores se debió a que el petróleo de Texas inició con una ganancia 3.93 por ciento, cotizando en 98.01 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 4.20 por ciento cotizando en 102.59 dólares por barril. Esto se debe a que la OPEP mencionó las sanciones existentes y las probables futuras a Rusia, que podrían crear una de las peores crisis de suministro de petróleo en la historia. De acuerdo con el Secretario general Mohammad Barkindo, se podrían perder más de 7 millones de barriles diarios y que “sería casi imposible reemplazar una pérdida de volúmenes de esa magnitud”.

Por otro lado, en Estados Unidos se publicó la inflación de marzo, ubicándose en una tasa anual de 8.5 por ciento, mientras que en su comparación mensual la inflación fue de 1.2 por ciento, superando el nivel registrado en febrero cuando se ubicó en 0.8 por ciento.

La inflación subyacente anual se ubicó en una tasa anual de 6.5 por ciento, su mayor nivel desde agosto de 1982; en su comparación mensual, ésta fue de 0.3 por ciento, mostrando un retroceso tras la inflación de 0.5 por ciento observada en febrero.

Durante los primeros tres meses del año, la inflación anual promedio se ubicó en 8.0 por ciento, su mayor nivel desde 1981, cuando se ubicaba en 11.3 por ciento en promedio para el mismo periodo.

Según los datos de Banco Base, debido a que el mercado ya había descontado el dato de inflación, el índice ponderado del dólar muestra un retroceso moderado de 0.16 por ciento, el primero tras ocho sesione consecutivas al alza en las que acumuló un incremento de 1.69 por ciento. Es importante mencionar que el dato de inflación eleva la probabilidad de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en 50 puntos base en su anuncio del 4 de mayo y que haga incrementos adicionales de 50 puntos base antes de que concluya el año.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.72 y 20.02 pesos por dólar. El FIX determinado de este día se ubicó en 19.84 pesos por dólar, de acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), mientras que en ventanillas la moneda estadounidense se vende hasta en 20.54 pesos por dólar.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arrancó la jornada de este martes con ganancias de 0.34 por ciento, por lo que su principal indicador S&P/BMV IPC se colocó en 54 mil 651.20 unidades, con lo cual rompió su racha de seis sesiones consecutivas de pérdidas.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 54,651.20 / +0.34% Dólar Spot: 19.8066 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) April 12, 2022

Ayer, el mercado bursátil mexicano registró una pérdida del 0.41 por ciento en su principal indicador, para ubicarse en los 54 mil 463.83 puntos y cerrar su sexta sesión consecutiva en terreno negativo. En la sesión se observaron “pérdidas amplias en el mercado de capitales a nivel global ante dos principales factores”, explicó a EFE el analista de Banco Base Alfredo Sandoval.

El primero, dijo, es que “la pandemia está recobrando protagonismo” en el desempeño de los mercados financieros, con la economía de China viéndose afectada por el fuerte aumento en casos de COVID-19, y segundo que “el mercado sigue alerta respecto del nivel de precios y la política monetaria de Estados Unidos”.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV “mostró un comportamiento en línea con el resto de los mercados”, agregó.

WALL STREET ABRE VERDE PESE A INFLACIÓN

Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0.58 por ciento tras conocerse un dato de inflación más alto de lo esperado para marzo en EU.

Diez minutos después del inicio de las operaciones, el Dow Jones sumaba 198.39 puntos, hasta 34 mil 506.47, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba 0.68 por ciento o 30 enteros, hasta 4 mil 442.53.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, progresaba un 0.94 por ciento o 126.72 unidades y se situaba en 13 mil 538.68.

El parqué neoyorquino amanecía optimista pese a que la inflación subió un 8.5 por ciento en tasa anualizada en marzo, su mayor ganancia en más de 40 años, según informó el Departamento de Trabajo.

A esa alta inflación han contribuido el encarecimiento de los alimentos, la energía y el alojamiento, pero los analistas consideran que podría haber alcanzado ya su pico antes de moderarse.

El mercado anticipa desde hace tiempo un giro agresivo en la política monetaria de la Reserva Federal, que ya comenzó este mes a subir los tipos de interés para controlar subida de los precios.

-Con información de EFE