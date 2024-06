Sheinbaum afina ruta para reforma al Poder Judicial; legisladores la presentarán hoy

La virtual Presidenta electa había adelantado ayer en una conferencia de prensa que hará una encuesta sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual incluye el planteamiento de que todas y todos sus integrantes sean electos en las urnas.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, dijo ayer que las y los legisladores informarán hoy la ruta que seguirá la reforma al Poder Judicial.

Al salir de la casa de transición, Sheinbaum Pardo afirmó que la reunión con su equipo salió “muy bien”, y adelantó que el proceso que será anunciado este miércoles.

“Nos fue muy bien. Ellos ya van a anunciar mañana”, dijo en una breve entrevista con medios de comunicación al salir de su casa de transición, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Alrededor de las 16:00 horas, llegaron al lugar Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los trabajos de transición; Ricardo Monreal, coordinador de las y los senadores de Morena; Ignacio Mier, coordinador de las y los diputados de Morena; Arturo Zaldívar, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Zaldívar mencionó en un encuentro con medios de comunicación afuera de la casa que la intención de la reunión era “empezar a platicar cuál va a ser el formato de la consulta, de los diálogos para socializar y analizar, y que se conozca la iniciativa de reforma”.

“La intención de apertura de la Presidenta electa [Claudia Sheinbaum] es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que tenga que ajustar. Lo que platicamos es cómo se van a llevar a cabo los foros y las discusiones de esta consulta a la cual se refirió la Presidenta electa”, detalló.

Una de las opciones que se maneja sería una ruta que incluye 32 foros estatales y dos diálogos (la inauguración y el cierre) con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante un periodo de dos semanas, entre la primera y la tercera de septiembre, con el objetivo de dictaminar y aprobar el proyecto antes del 30 de septiembre, días antes de la salida del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la entrada del nuevo Gobierno.

La segunda opción sería una ruta más amplia, que incluye alrededor 300 diálogos, a realizarse en cada uno de los distritos electorales. Los foros se iniciarían a la brevedad para que se desarrollen durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre; no obstante, se buscaría de igual manera que se dictamine y se avale en el pleno antes del 30 de septiembre.

Ayer, Sheinbaum reveló en una conferencia de prensa que hará una encuesta sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual incluye el planteamiento de que todas y todos sus integrantes sean electos en las urnas.

Al ser cuestionada sobre la reforma al Poder Judicial, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que se hará una encuesta para preguntar a la ciudadanía su opinión sobre el PJF, ya que compartió que en los mítines que realizó durante su campaña presidencial, preguntaba sobre el tema y la percepción era que dominaba la corrupción.

“Hay que entender la reforma. Voy a proponer que se haga una encuesta sobre qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial, cuál es su opinión. […] Lamentablemente la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial, entonces tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña. No tiene por qué haber preocupaciones porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos”, explicó.

“Es también importante que ellos [el Poder Judicial] lo discuta. No es un asunto personal, es un asunto de que se abra la discusión al pueblo de México, a los distintos sectores, a las escuelas de Derecho, que se abra la discusión. ¿Saben cuántos jueces hay? ¿En dónde están? ¿De qué zona son? Hasta eso hay que conocer. Se conoce poco del Poder Judicial realmente. Entonces que se conozca cómo está constituido el Poder Judicial y que se abra este diálogo”, finalizó.

El pasado lunes 10 de junio, Sheinbaum le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión que tuvieron en Palacio Nacional, priorizar “desde ahora” en el Congreso la discusión de una iniciativa que prohíba la reelección en los diferentes cargos de elección popular, cambios a la Ley del ISSSTE, incorporar los apoyos a mujeres y niños en la Constitución, pero sobre todo empezar a analizar la Reforma Judicial, el corazón del Plan C.

La semana pasada, el anuncio que hizo el coordinador de las y los diputados de Morena, Ignacio Mier, de iniciar con la discusión del Plan C causó turbulencia en los mercados. Frente a ello, Claudia sostuvo el lunes que no hay preocupación sobre la volatilidad. “No creo que haya impacto, se va a abrir este proceso y ya en su momento la aprobación”. Sin embargo, esa mismo día el dólar ganó terreno ante el peso, mientras ella anunciaba que las reformas mencionadas serán las primeras en discutirse en septiembre.

López Obrador recibió a Claudia Sheinbaum Pardo en las puertas de Palacio Nacional, donde comenzaron las pláticas de la transición de ambos gobiernos. Sheinbaum dio a conocer que habló con el Presidente sobre las reformas que deberán ir primero ahora que asuma la nueva Legislatura, en la que tienen mayoría calificada. La Presidenta electa también anunció que la próxima semana presentará a su Gabinete y definirá el modelo que implementará de “mañaneras”.

El Presidente López Obrador había adelantado el pasado lunes que no le pediría a Claudia Sheinbaum agilizar el llamado Plan C, un paquete de reformas que incluye una iniciativa para transformar al Poder Judicial. No obstante, de acuerdo con lo comentado por Sheinbaum, ambos acordaron “desde ahora” iniciar con la discusión para que, eventualmente, sean aprobadas en la próxima Legislatura, en la que Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.