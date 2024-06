Juez ratifica vinculación a proceso de influencer por tentativa de feminicidio

Rodolfo “N” continuará con medida cautelar de prisión preventiva justificada y el próximo 3 de agosto vencerá el plazo para el cierre de investigación complementaria.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El joven influencer mexicano, Rofolfo “N“, alias “Fofo”, será vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio una vez que fue confirmado que el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla resolvió que la apelación interpuesta por su defensa legal había sido rechazada.

Con ello, se confirma la vinculación a proceso contra el imputado por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A través de un comunicado, la dependencia informó que tras analizar los agravios expuestos por los abogados del “Fofo”, se ratificó la decisión del Juez de Control.

“Al analizar los agravios expuestos por la defensa, los Magistrados confirmaron la determinación del Juez de Control ya que consideraron que el Agente del Ministerio Público, con los datos de prueba en su conjunto, acreditó la conducta dolosa con que se condujo el imputado”, menciona.

Confirmación de Vinculación a Proceso contra Rodolfo "N" alias "Fofo". Ayer 11 de junio, el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla, al resolver la apelación interpuesta por la defensa legal de Rodolfo “N” alias “Fofo", confirmó la vinculación a proceso contra el imputado por… pic.twitter.com/35xPztKrN0 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 12, 2024

En consecuencia, Rodolfo “N” continuará con medida cautelar de prisión preventiva justificada y el próximo 3 de agosto vencerá el plazo para el cierre de investigación complementaria.

DE LA “FAMA” AL ABISMO

El llamado “influencer” podría pasar hasta 45 años en prisión por la golpiza que le propinó a una mujer de 52 años de edad el pasado 22 de febrero en un estacionamiento de un centro comercial del municipio de Naucalpan, Estado de México, lo cual quedó grabado en un video que circuló en redes y que ha servido como evidencia para que el “Fofo” haya sido vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

“Soy Dios”, con esas palabras alardeaba Rodolfo, “Fofo”, Márquez en los videos que publicaba en sus redes sociales, plataformas en la que también gustaba de exhibir todos los lujos que poseía. Ese mismo actuar lo llevó a protagonizar todo tipo de polémicas. La más reciente lo enfrentó con la opinión pública, pero sobre todo con la justicia.

La indignación creció cuando, en la detención por elementos de la Policía de Investigación de la FGJEM, el influencer aparece sonriendo, hecho que interpretaron usarias y usuarios de redes como la demostración del sentimiento de impunidad del acusado.

#Detenido. Elementos de la Policía de Investigación de la #FiscalíaEdoméx, con la colaboración de la #CONAHO de la @SSPCMexico y de la @PoliciaNau de @GobNau detuvieron en #Naucalpan al creador de contenidos de redes sociales, Rodolfo "N" alias "Fofo", quien presuntamente… pic.twitter.com/qoV2kx5mSk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 5, 2024

En la audiencia del pasado 6 de abril, un Juez dictó prisión preventiva a “Fofo” Márquez, mientras que el 10 de abril, fue vinculado a proceso por dicho delito. La Jueza también le notificó al influencer que deberá permanecer en el Penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México, pese la súplica de Márquez, quien aseguró que teme por su vida.

“Mi cabeza tiene precio. Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, dijo al escuchar la determinación de la juzgadora.

Fue así que durante la audiencia de este día, la Jueza le notificó a “Fofo” que debería permanecer en el Penal de Barrientos, del Estado de México.

– Con información de Nancy Gaspar