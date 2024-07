AMLO cuestiona resolución del TEPJF en su contra por coacción: “¿Qué pruebas tienen?”

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró esta mañana la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su contra por supuestamente incurrir en coacción del voto y uso indebido de programas sociales el año pasado al condicionar su vigencia a la aprobación de un paquete de reformas, afirmando que no tienen pruebas en su contra y que la determinación se dio porque los magistrados son “conservadores corruptos” que “falsean la realidad.

“Entiendo que esto todavía se va a una última instancia, lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo. Es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas”, dijo esta mañana en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.