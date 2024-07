El caso Paola, con similitud al de Debanhi, desnuda a autoridades y pone lupa en apps

La necropsia correspondiente determinó que la joven estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California fue asesinada a causa de una asfixia por estrangulamiento, ejerciendo presión en el cuello.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Una joven mujer sale a tomarse algo con sus amigas. La reunión se alarga hasta la noche, y la muchacha decide pedir un taxi de aplicación para regresar a casa. Pero nunca lo hace. Unas horas después, su cuerpo es hallado sin vida, con lesiones en el cuello. Se trata de Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años. Pero los detalles de este caso, algunos similares a los de Debanhi Escobar –que conmovió a la sociedad mexicana y que no se ha resuelto en más de dos años– reflejan también la incapacidad de las autoridades para protegerlas. Y pone sobre la lupa el filtro que aplican estas apps a sus trabajadores.

El chofer del vehículo, la última persona que tuvo contacto con ella, fue detenido por las autoridades de Sonora, a quienes se entregó horas después de que el caso empezara a difundirse en medios masivos. Había huido a Ciudad Obregón. Está en el proceso de ser enviado a Baja California, donde ocurrió el caso. Es una “persona de interés”, según las autoridades.

Paola Andrea salió de su casa para ver a sus amigas el domingo pasado, 7 de julio, para reunirse con sus amigas y con una prima. Se tomó un DiDi para reunirse en un lugar conocido como Pez Gallo. De ahí, partieron a La Consentida en el carro de otra amiga.

“Mi hija aparentemente agarra un Didi, un versa negro, a las 2:15-2:20 de la madrugada, pero no llega a la casa, el Versa no se vio aquí por la casa, revisamos las cámaras de los vecinos, es todo lo que sabemos”, declaró Mireya Flores, la madre de la muchacha a El Imparcial, con un rosario en la mano.

De acuerdo con sus familiares, la prima partió de La Consentida con su papá, que pasó por ella. Paola Andrea, sin embargo, subió a un taxi de aplicación. Sólo conocen el modelo y el color del carro por los testigos que la vieron irse del lugar. Pero la familia no contaba con la información ni del conductor ni del viaje.

“El teléfono lo encontramos por la localización, es un iPhone, ya lo tiene la Fiscalía”, relata la mujer. Lo tenía un joven que vive en la calle. Se lo encontró, le dijo a la Fiscalía de Baja California, estrellado y tirado.

El lunes 8 de julio por la mañana, los padres fueron alertados de que su hija no estaba porque la prima con la que había salido no la podía contactar por celular. “Nos dimos cuenta, entonces le marqué al novio, pero el muchacho estaba trabajndo. Ahí mi hijo se puso a buscar con el iPad, a rastrear el teléfono, fuimos a traerlo y cuando lo encontramos lo llevamos a la Fiscalía, a hacer la denuncia”, relató la madre al medio local.

“Hija”, si me estás viendo, apiádate de nosotros, de tus padres, de tus hermanos. Hayas hecho lo que hayas hecho, aquí te esperamos. Eres una buena niña, sé que no hiciste nada malo, que te tienen, sé que vas a volver a la casa”, había dicho su mamá en un video compartido en redes. Pero el jueves, los restos de Paola Andrea Bañuelos Flores fueron encontrados en una zona despoblada ubicada en los alrededores de Islas Agrarias B, al oriente de Mexicali.

LA CAUSA DE MUERTE: ASFIXIA POR ESTRANGULAMIENTO

La necropsia correspondiente determinó que la joven fue asesinada a causa de una asfixia por estrangulamiento, ejerciendo presión en el cuello. El cuerpo de Bañuelos Flores, la estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California(UABC), permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense local, pero ya se notificó a los familiares para que lleven a cabo todas las diligencias correspondientes para la entrega del mismo.

Como Gobernadora y como madre de una niña de 11 años, comparto profundamente el dolor y la tristeza que embargan a la familia de Paola Andrea Bañuelos y a toda nuestra comunidad por su trágica pérdida. Mi corazón está con ustedes en este difícil momento. Les informo lo… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 11, 2024

El caso ha provocado indignación entre los bajacalifornianos y los mexicalenses. La Gobernadora, Marina del Pilar, informó que la Fiscalía General del Estado, la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, han aplicado los protocolos ante la desaparición de Paola, lo que permitió su localización y avanzar en la investigación.

“He instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California a implementar de inmediato un esquema para la evaluación y supervisión exhaustiva de los perfiles de los conductores de plataformas digitales de transporte”, añadió, uno de los principales problemas que demuestra el caso de Paola y que también afectó a Debanhi, aunque bajo otras circunstancias.

“Aunque estas plataformas son responsables de la selección de su personal, como Gobierno no seremos indolentes ante esta tragedia y exigiremos controles estrictos para asegurar la tranquilidad de todas las personas que utilizan estos servicios”, concluyó Del Pilar.

SERGIO DANIEL “N” TIENE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Sergio Daniel “N”, el joven conductor de DiDi que fue la última persona que tuvo contacto con Paola Andrea Bañuelos Flores, se entregó a las autoridades de Ciudad Obregón, Sonora, donde el hombre se resguardaba tras hacerse público el incidente.

AVANCE INFORMATIVO La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la población, da a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión por colaboración con la Fiscalía de Baja California a Sergio Daniel “N”.… pic.twitter.com/xel4wmvbAD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 12, 2024

El jueves 11 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora, dio a conocer la captura de este individuo y el procesamiento correspondiente, toda vez que cuenta con dos órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar en contra de su expareja y lesiones; en un episodio violento que ocurrió horas atrás del incidente de Paola el domingo 7 de julio.

Horas antes de la detención, una página de Facebook con el nombre de Sergio Daniel publicó una serie de historias donde se deslinda del crimen ocurrido y donde señala a dos personas por haber perpetrado el crimen en contra de la joven Paola Andrea.

En las redes sociales atribuidas al joven Sergio, señalan directamente a un cantante de música urbana y a un amigo como los responsables, y en una de sus publicaciones asegura que enfrentará a la justicia con la condición de que también se investigue a estos dos sujetos que identificó como “Lírico Wan y Jacob Silva”. Sin embargo, la autoridad aún analiza si estos contenidos son reales.

Uno de los amigos de Paola Andrea la despidió así en redes: No bastan las palabras para describir todo lo mucho que te extraño. Quisiera poder sentir tu cuerpo, sentir tu corazón, sentir que sigues con nosotros. Todavía recuerdo la primera vez que te vi. Tan bonia que te veías en pijama. Te había llevado comida para que cenaras y todo. Y desde ese momento no pude soltarte ni dejarte sola”.

“Me pone triste saber todo lo que te sucedió. Todo lo que te pasó. Todo lo que sufriste. De veras no me entra en la cabeza por qué te hicieron todo esto. No te merecías nada de todo esto que te pasó. Te voy a extrañar un chingo. No sabes la falta que me harás en en mi vida. No sabes todo lo que te he extrañado desde que no apareciste, desde tu último mensaje conmigo. Ahora lo único es saber que ya vas a poder estar en un lugar donde vas a poder descansar. Ya vas a poder estar bien”, añadió.

IMPUNIDAD, A DOS AÑOS DE LA MUERTE DE DEBANHI

El 8 de abril se cumplieron 2 años de la desaparición de Debanhi Escobar Bazaldúa, joven de 18 años de edad vista por última vez tras acudir a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Lo que se supo al día siguiente fue que durante la madrugada se bajó de un automóvil en la carretera a Laredo, y videos de seguridad la ubicaron cerca del Motel Nueva Castilla, donde 13 días después fue encontrada muerta en una cisterna, pese a que en ese lugar ya se habían realizado algunas búsquedas.

“Ya son dos años, ya se alargó mucho esto y el caso sigue abierto, no hemos dejado que le den carpetazo. La Fiscalía de Nuevo León hizo un mugrero pero se toparon con gente que no nos hemos dejado, mi esposa y yo hemos señalado todas las irregularidades que ha habido, nos enseñamos a que todo tiene que ser documentado y en la FGR sí investigan con perspectiva de género pero vamos muy lentos. Al cabo de dos años no tenemos legalmente algún detenido, no tenemos avances y en ese sentido es increíble como las leyes mexicanas retrasan todo”, dijo el papá de Debanhi, Mario Escobar.

El caso de Debanhi fue un escándalo a nivel nacional sobre todo por la revictimización que causó indignación en la sociedad. Sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, encabezaron la búsqueda desde el primer día y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León su localización con vida. Pero a dos años, los avances llegan lento y aún no hay ninguna persona detenida por la desaparición y feminicidio de la joven, esto pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación. Hay un proceso vigente contra dos exempleadas del motel que por amparos no avanza lo suficiente; pero la carpeta no se ha judicializado, sigue en la etapa de investigación previa.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Nuevo León, dependencia a cargo en ese entonces de Gustavo Adolfo Guerrero que intentó cerrar el caso al clasificarlo como un “accidente”, al afirmar que Debanhi “se cayó” a la cisterna del motel. La serie de irregularidades, junto a la indignación nacional, llevaron a sus papás a pedir que la FGR atrajera la carpeta, donde año y medio después sí hay avances pero a cuentagotas.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.