Avión ruso cae cerca de Moscú durante vuelo sin pasajeros; mueren los 3 tripulantes

Mocú, 12 de julio (AP) — Un avión de pasajeros ruso se estrelló el viernes cuando volaba sólo con tres tripulantes a bordo, quienes murieron en el incidente, informaron las autoridades.

El Sukhoi Superjet 100 se estrelló en la región de Moscú, según los funcionarios de emergencia rusos.

Las autoridades indicaron que el avión pertenecía a Gazprom Avia, una aerolínea propiedad del gigante estatal ruso de gas natural Gazprom.

Dijeron que el avión despegó de una planta de fabricación de aviones en Lukhovitsy, a 110 kilómetros (68 millas) al sureste de la capital rusa, donde había sido reparado. Se dirigía al aeropuerto Vnukovo de Moscú cuando se estrelló.

Reports in Russia about a crash of a Sukhoi Superjet 100-95LR in the Moscow area. It is likely it was a test flight. All crew and Pilots have been ki*lled. pic.twitter.com/LrepI6NKJx

El Comité de Investigación, la principal agencia estatal de pesquisa criminal del país, ha iniciado una indagación sobre el incidente.

El Superjet 100 de fabricación rusa, también designado SSJ100, fue aclamado por autoridades rusas como un logro importante para la industria de la aviación civil del país cuando entró en servicio en 2011, pero ha tenido un historial de seguridad irregular.

En mayo de 2012, un Sukhoi Superjet 100 se estrelló contra un volcán inactivo durante un vuelo de demostración en Indonesia, matando a las 45 personas a bordo. La pesquisa reveló que la tripulación no estaba consciente del terreno elevado e ignoró las señales del sistema de alerta del terreno cuando volaba entre nubes espesas.

Otro Superjet se estrelló en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú en mayo de 2019, cobrando la vida de 41 personas. Fue alcanzado por un rayo e hizo un aterrizaje de emergencia poco después del despegue. La investigación culpó al piloto y concluyó que aterrizó el avión cargado de combustible sin quemar a una velocidad excesiva, un aterrizaje brusco que provocó un incendio.

Domestically produced Russian passenger aircraft Sukhoi Superjet 100 belonging to Gazprom Avia crashed in the Moscow suburbs on its maiden flight after repairs on Friday, 12 July.

Three crew on board and on their way to Moscow’s Vnukovo airport are dead.

This is the 3rd… pic.twitter.com/gDISfcvoV2

